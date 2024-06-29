Александр Гасников: Сейчас уже невозможно сомневаться в объективности ЕГЭ

Сейчас уже невозможно сомневаться в объективности Единого государственного экзамена как итогового испытания, но при этом необходимо видеть его недостатки. Об этом заявил ректор Университета Иннополис Александр Гасников в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«С одной стороны, за ЕГЭ взялись профессионалы, этот экзамен довольно долго докручивают. Нынешний ЕГЭ, на мой взгляд, дает возможность каким-то образом оценить знания школьника, причем сделать это массово по стране», — объяснил специалист преимущества Единого государственного экзамена.

«Какое-то время назад еще можно было сомневаться в объективности, то сейчас нет. Результаты олимпиад по предметам похожи на результаты итоговых экзаменов», — подчеркнул Гасников.

Вместе с тем, по мнению ректора Университета Иннополис, единственность ЕГЭ как показателя оценка знаний — спорное решение. В связи с этим он напомнил о внутренних испытаниях, которые проводят некоторые вузы.

«Пока нужно видеть недостатки ЕГЭ, учитывать их на будущее. Если не нравится ЕГЭ, можно попробовать поступить по результатам олимпиад», — заключил Александр Гасников.