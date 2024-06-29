«Не так выгодно»: ректор Университета Иннополис объяснил дефицит учителей

В России сегодня сложился дефицит учителей, поэтому, чтобы преломить тенденцию и решить проблему, необходимо начать с укрепления престижности профессии педагога. Такое мнение в «Интервью без галстука» высказал ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

«Что касается учителей, то тут есть кадровая проблема, их мало. У нас не так выгодно быть педагогом. Мне кажется, начинать надо с укрепления престижности профессии, поддерживать материально, стимулировать каким-то соцпакетом», — рассказал гость программа.

Отвечая на вопрос, успевает ли за переменами математическая наука, которую преподают в вузах страны, Гасников заметил, что кадровая ситуация в ведущих университетах страны не такая критическая. В этом помогают крупные компании, которые поняли, что надо взаимодействовать с учреждения высшего образования.

«Крупные компании поняли, что надо взаимодействовать с университетами, поэтому стали сами читать какие-то курсы студентам. Некоторые крупные работодатели задают стандарты обучения. Можно даже сказать, навязывают что-то свое. В чем-то это даже и неплохо, потому что таким образом образовательный процесс становится связан с запросами индустрии», — сказал Гасников.

Он добавил, что в последние годы довольно многое поменялось. Так, образовался альянс в сфере ИИ, который объединяет несколько крупных компаний, участвующих в учебном процессе.

«Такие точки роста нужно делать не только в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе, но и по всей России. Нужно делать так, чтобы ребята, которые учатся, общались с разными специалистами, следующее поколение было лучше предыдущего», — резюмировал Гасников.

Интервью опубликовано на сайте «Татарстан 24».