Ректор КИУ о выдвижении Путина: Сила государства определяется сильным лидером

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Участие Президента России Владимира Путина в предстоящих выборах в 2024 году – решение, которого все ждали. Об этом сообщила сегодня «Татар-информу» ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

«Мы все являемся свидетелями того, как повышается авторитет России на международной арене. Даже самые убежденные враги нашей страны вынуждены признать, что санкции не дают ожидаемых результатов. Экономика России, вопреки всем ожиданиям, переживает рост. Все это положительно отражается на качестве жизни наших граждан. Наша страна вошла в период не только экономического, но и политического прогресса. Меняются наше мировоззрение, ментальность, восприятие истории и исконных ценностей», – сказала она.

Спикер отметила, что после многих лет неопределенности и преклонения перед несвойственными нашей культуре идеалами «мы встали на путь возрождения традиционных ценностей, возвращения культурной и нравственной идентичности».

«Сила государства определяется мощной экономикой, сплоченностью гражданского общества и сильным лидером. Все достижения последних лет связаны с взвешенным и дальновидным курсом нашего Президента. Уверена, что его участие на предстоящих выборах является решением, которого все ждали», – заключила Тимирясова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что действующий глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Российский лидер поделился своими намерениями в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой.

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.