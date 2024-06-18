Альметьевцы остались без воды из-за крупной аварии на трубопроводе

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевске из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе в части города прекратится подача воды. С 9 часов планируется полное закрытие водоснабжения.

Без воды останутся Первый поселок, микрорайоны «ДОСААФ», «Подстанция», «ДСРК», «РТС», Старый Альметьевск, Дом слепых, Урсала, промзона, а также улица Фахретдина от Горзеленхоза до ул. Советской, ул. Индустриальная и Кампус.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

На место оперативно выехал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он рассказал, что на аварийном участке, который планировали отремонтировать в выходные, произошла авария — лопнула труба. Старая линия была установлена неправильно, сейчас специалисты занимаются откачкой воды. Работы будут проводиться в два этапа.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Первоочередная задача — возобновить подачу воды и восстановить давление. «До завершения первого этапа без давления останутся микрорайоны РТС, ДСРК, ДОСААФ, Первый поселок, Старый Альметьевск и частично Урсала. Специалисты обещают завершить первый этап в течение рабочего дня сегодня», — прокомментировал градоначальник.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Второй этап — полная замена аварийного узла и восстановление водоснабжения небольшого квартала между улицами Индустриальной и Шевченко, где расположено промышленное предприятие. Этот этап планируют завершить к сегодняшней ночи.

По словам главы, все службы на месте, работы контролирует руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков.