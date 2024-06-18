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Прокуратура разбирается в аварии, из-за которой часть Альметьевска осталась без воды
В Альметьевске произошла крупная коммунальная авария, в результате которой часть города осталась без водоснабжения.
Сообщается, что причиной стал разрыв трубы на участке, запланированном для ремонтных работ в ближайшие выходные дни.
Отключение водоснабжения затронуло Первый поселок, микрорайоны ДОСААФ, Подстанция, ДСРК, РТС, Старый Альметьевск, Дом слепых, Урсала, промышленную зону, а также ряд улиц, включая Фахретдина, Индустриальную и часть Кампуса.
Альметьевская городская прокуратура уже организовала проверку по факту коммунальной аварии. На место выехал старший помощник прокурора Ильнур Саитов. Надзорное ведомство намерено выяснить причины и все обстоятельства инцидента, а также проконтролировать полное устранение его последствий.
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