Прокуратура разбирается в аварии, из-за которой часть Альметьевска осталась без воды

В Альметьевске произошла крупная коммунальная авария, в результате которой часть города осталась без водоснабжения.

Сообщается, что причиной стал разрыв трубы на участке, запланированном для ремонтных работ в ближайшие выходные дни.

Отключение водоснабжения затронуло Первый поселок, микрорайоны ДОСААФ, Подстанция, ДСРК, РТС, Старый Альметьевск, Дом слепых, Урсала, промышленную зону, а также ряд улиц, включая Фахретдина, Индустриальную и часть Кампуса.

Альметьевская городская прокуратура уже организовала проверку по факту коммунальной аварии. На место выехал старший помощник прокурора Ильнур Саитов. Надзорное ведомство намерено выяснить причины и все обстоятельства инцидента, а также проконтролировать полное устранение его последствий.