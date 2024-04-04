Магдеев выехал в подтопленный микрорайон Челнов: «Я первый раз сталкиваюсь с подобным»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев приехал в ЖК «Притяжение», чтобы проконтролировать аварийные работы у реки Челна. Градоначальник отметил, что ранее здесь не наблюдалось подобных подтоплений.

«Работая 10 лет в городе, я первый раз сталкиваюсь с подобным — здесь никогда не было подтоплений. У нас в основном все проблемы были у СНТ „Бережок“, „Энергетик“ — мы там отрегулировали ситуацию — в районе БСИ под мостом, все опасные места в городе мы локализовали, ликвидировали. Здесь же такое в первый раз», — сказал он.

Дополнительно мэр дал поручение открыть перекрытие у моста. Для контроля ситуации будет находиться спецтехника ближайшей ночью.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах в зоне подтопления оказался микрорайон «Притяжение». Талая вода в челнинском микрорайоне хлынула вечером 3 апреля. Затопленной оказалась парковка, а также подвалы домов.

Жительница микрорайона «Притяжение» Алина Валеева рассказала: «Еще днем соседка с первого подъезда присылала видео о том, что у нее под ламинатом вода просочилась, то есть она ходит дома, наступает, у нее вода выступает. Видимо, в подвале настолько много воды, что ее уже ощущают. В подвале башни точно затопило еще днем вчерашнего дня, и кладовки там все поплыли», — рассказала она.