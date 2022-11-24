«Рейтер» узнало о переговорах России и Украины по обмену пленными и транзиту аммиака

На прошлой неделе представители России и Украины встретились в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возможность обмена военнопленными и возобновление транзита российского аммиака через украинскую территорию. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на информированные источники.

Переговоры прошли 17 ноября в Абу-Даби. При этом в ходе консультаций возобновление поставок аммиака, который используется для производства удобрений, через украинские порты увязывалось именно с обменом большого количества пленных.

По словам собеседников агентства, цель переговоров — снятие препятствий для глобальных поставок продуктов. При этом представителей ООН на встрече не было, хотя именно международная организация играет ведущую роль в переговорах о поставках продовольствия из портов Украины.

Посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил «Рейтер», что «освобождение наших военнопленных является частью переговоров об открытии экспорта российского аммиака», но сказал, что не осведомлен о ходе консультаций.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему «вообще ничего не известно» о таких переговорах, он «в первый раз» слышит о них и не может ничего сказать, передает РБК.

Возобновление поставок аммиака не было предусмотрено Стамбульскими соглашениями о «зерновой сделке». Несмотря на это, по данным газеты Financial Times, ООН еще в середине сентября хотела, чтобы Россия и Украина договорились о его транзите. Тогда же украинский лидер Владимир Зеленский впервые связал возобновление поставок и обмен пленными.

Накануне, 23 ноября, Президент РФ Владимир Путин на встрече с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным пообещал обсудить с ООН возобновление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

Аммиак является ключевым компонентом для производства удобрений. Трубопровод, предназначенный для перекачки аммиака по территории России и Украины, идет из Тольятти в порт Южный рядом с Одессой. До специальной военной операции на долю РФ приходилось 20% перевозимого морем аммиака. В день начала масштабных боевых действий, 24 февраля, «Тольяттиазот» приостановил экспорт аммиака.