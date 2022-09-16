Люди и аммиак не одно и то же: Песков ответил на слова Зеленского об экспорте удобрений

Россия не согласна на условия Президента Украины Владимира Зеленского по поставкам аммиака из РФ в Европу через Украину. Сравнивать людей, военнопленных, и удобрения абсолютно неуместно, подчеркнул пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщают «Известия».

Ранее Зеленский объявил, что согласится на работу аммиакопровода Тольятти — Одесса, но только если РФ в ответ освободит украинских военнопленных. Данный вариант уже предложен ООН.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — отметил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов, примет ли Москва такое предложение.

Ранее сегодня Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно поставить удобрения в развивающиеся страны.