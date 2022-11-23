Путин поддержал предложение обратиться в ООН для разблокировки поставок удобрений из РФ

Глава комиссии российского союза промышленников по производству и рынку минеральных удобрений, гендиректор «Уралхим» Дмитрий Мазепин попросил Президента РФ Владимира Путина поддержать его обращение в ООН, чтобы разблокировать 260 тонн арестованных удобрений РФ для бесплатных поставок беднейшим странам Африки. Глава государства одобрил инициативу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам, и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью, эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо, но это происходит», – отметил российский лидер.

Он также призвал обеспечить интересы отечественных сельхозпроизводителей, которые демонстрируют очень хорошие показатели и оказать поддержку потребителям и партнерам в развивающихся странах. По словам Путина, это правильно и с гуманитарной точки зрения, и с точки зрения бизнеса.

Он также подчеркнул, что Россия готова расширить работу по поставкам удобрений на международные рынки и намерена сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в этом направлении, так как минимальные удобрения являются дефицитным товаром. При этом глава государства отметил, что потребности российских аграриев должны оставаться в приоритете.