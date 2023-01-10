Reuters: Страны G7 установят сразу два потолка цен на российские нефтепродукты

Страны «Большой семерки» планируют установить два потолка цен на нефтепродукты из России с 5 февраля. Одно ограничение будет применяться к нефтепродуктам, которые торгуются с дисконтом по отношению к нефти, а второй потолок – к нефтепродуктам, торгующимся с премией, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя G7, имя которого не раскрывается.

Источник отметил, что ограничить стоимость на российские нефтепродукты будет труднее, чем на нефть. Это, по его словам, связано с тем, что существует множество нефтепродуктов, и их стоимость зачастую зависит от того, где они покупаются, а не от места производства. Именно поэтому G7 рассматривают введение двух потолков цен.

В качестве примера источник привел дизельное топливо и керосин, которые, как правило, продаются с премией, в то время как мазут – со скидкой.

Напомним, с 5 декабря 2022 года Евросоюз запретил импорт российской нефти по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение ее стоимости при морских перевозках до 60 долларов за баррель. Страхование и перевозка российского топлива, превышающего эту стоимость за баррель, были запрещены.

Позднее Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер. В Минэнерго РФ объяснили, что новый документ предполагает запрет на работу с десятками трейдеров, которые поддерживают ценовой максимум, введенный в отношении российской нефти.