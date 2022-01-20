«Рейтер»: США могут запретить поставлять в Россию электронные чипы из-за Украины

Американская администрация предупредила производителей электронных чипов о возможности введения запрета на поставки их продукции в Россию в случае ее вероятного нападения на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Рейтер».

Представители Совета национальной безопасности США Питер Харрелл и Тарун Чхабра посоветовали руководителям американской Ассоциации полупроводниковой промышленности «быть готовыми к беспрецедентным действиям против России», если та нападет на Украину.

После этого руководство ассоциации проинформировало ее участников, что Совет нацбезопасности рассматривает гипотетическую агрессию против Украины как, возможно, худшую подобную ситуацию со времен Второй мировой войны. «СНБ указал, что администрация активно рассматривает любые варианты», — отмечалось в сообщении.

По словам одного из участников отраслевого обсуждения, в частности, речь идет о подготовке «к прекращению экспорта в Россию в любой момент».

Использование направленного на борьбу с китайским концерном Huawei законодательства позволит властям Соединенных Штатов запретить экспорт в Россию чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования и других товаров, произведенных в любой стране мира, но с использованием американских технологий. Ранее о возможном введении таких ограничений написала газета The New York Times.

Как сообщало ИА «Татар-информ», на последней пресс-конференции Президент США Джо Байден предупредил об экономических последствиях возможного вторжения России на Украину, упомянув запрет на операции с долларами.