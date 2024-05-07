Рейсы из Казани в Ульяновск на «Метеоре» возобновятся 17 мая

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Рейсы из Казани в Ульяновск на «Метеоре-2020» возобновятся 17 мая. Продажу билетов на скоростное судно планируется открыть на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин на онлайн-встрече, посвященной речным перевозкам.

Рейсы Казань – Ульяновск – Казань в эту навигацию состоялись 1 и 2 мая. Но 4 и 5 мая по техническим причинам пришлось отменить маршруты в Болгар и Ульяновск, рассказал Лизалин.

«3 мая вышли в рейс, но из-за непогоды решили не рисковать и вернуться. На обратном пути возникли технические неполадки. Из-за штормов произошел отказ двигателей, судно дошло своим ходом», – пояснил гендиректор судоходной компании.

Он уточнил, что сейчас «Метеор» находится на ремонте на Зеленодольском заводе имени Горького. После возобновления рейса 17 мая, согласно расписанию, из Казани в Ульяновск судно будет ходить 18, 19, 24, 25, 26 и 31 мая, а затем – каждую пятницу, субботу, воскресенье.

«Всего в навигацию планируется выполнить 66 круговых рейсов. Стоимость билета – тысяча рублей. Рейс будет субсидируемым», – отметил спикер.

Отправление из Казани в Ульяновск назначено на 8 утра. В пути пассажиры проведут четыре часа. Отправление из Ульяновска – в 16.00.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов напомнил, что рейсы на «Метеоре» из Казани в Ульяновск, а также в Чебоксары были протестированы в прошлом году.

«В этом году расписание расширяется, количество рейсов увеличивается. Но есть необходимость в технической доработке судов. Были выявлены недостатки, сейчас они устраняются. Рассчитываем, что в навигацию этого года они совершат большое количество рейсов между Казанью и Ульяновском, Казанью и Чебоксарами. Это возрождение межрегиональных скоростных маршрутов. Проект новый, безусловно, будут шероховатости. И нам придется быстро реагировать», – подчеркнул он.

Иванов также поинтересовался, есть ли возможность увеличить стоянку в Ульяновске. «Чтобы у пассажиров было четыре часа пребывания в городе, а не три. За это время можно больше посмотреть с учетом часа на обед. Стоянка в четыре часа будет более привлекательна для туристов», – заявил он.

Директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин согласился с тем, что четыре часа – наиболее оптимальное время для знакомства с городом. «В среднем в Ульяновске теплоходы стоят от 3,5 до 5 часов. Те, кто прибывает в пятницу и субботу, могут остаться с ночевкой. И вернуться в Казань на следующий день. А четыре часа – для тех, кто прибыл в воскресенье», – заметил он.

Роман Лизалин заверил, что этот вопрос будет взят в работу.

Пассажирская навигация по Волге открылась в Татарстане 28 апреля, о чем сообщал «Татар-информ».