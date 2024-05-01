«Комфортнее, чем автобус»: из Казани открылся первый рейс в Ульяновск на «Метеоре»

Первый в навигацию этого года рейс по маршруту Казань – Ульяновск – Казань состоялся сегодня. Все билеты на судно «Михаил Девятаев» были проданы онлайн, сообщил журналистам генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Сегодня вышли первый раз на этот маршрут в навигацию. И так случилось, что мы попали в небольшую качку. Судно вело себя отменно, и уровень комфорта был на высоте – это отметили наши пассажиры. Рейс прошел без каких-либо проблем», – сказал Лизалин.

По его словам, новый «Метеор», который носит имя Героя Советского Союза Михаила Девятаева, положительно себя зарекомендовал еще в прошлом году, когда его опробовали на рейсе Казань – Ульяновск.

«Можно запланировать поездку туда и обратно. В майские праздники судно уходит в семь утра и возвращается в шесть вечера. Приходит в 11 часов в Ульяновск и стоит до 14 часов. За это время можно посмотреть город, сходить на экскурсию», – подчеркнул он.

Ранее судоходная компания в тестовом режиме запустила онлайн-продажи билетов. Сейчас их можно приобрести на сайте «Флота РТ».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Мы понимаем, что неизбежено нужно переходить на онлайн-продажи билетов. И сейчас доля таких продаж существенно растет. Планируем в дальнейшем полностью перейти на электронные продажи. Это удобно для пассажиров», – заметил Лизалин.

Он добавил, что компания будет работать над повышением сервиса, а для этого надо учитывать пожелания пассажиров. «Мы реагируем на запросы пассажиров. Все в один голос говорят, что на судне нужны столики. Наверное, мы пойдем навстречу. Понимаем, что пожертвуем вместимостью салона, сейчас она 120 человек, но увеличим комфорт», – заявил спикер.

Что касается пассажиропотока, то, по мнению Лизалина, он увеличится в середине мая.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Одним из пассажиров рейса стал Карлос из Колумбии. Он признался, что давно хотел совершить поездку на «Метеоре». «Первый раз проехал на таком судне. Это было круто. Это того стоит», – поделился он впечатлениями.

Шахерезада Курбанова из Казани узнала из СМИ, что из Казани в Ульяновск и обратно можно добраться на «Метеоре».

«Об этом публиковали много информации. И мы решили съездить на майские праздники. Очень понравилось, большая скорость, мы довольно быстро домчались. Не чувствовалось дискомфорта. Это гораздо комфортнее, чем на автобусе», – рассказала она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Флот РТ» совместно с компанией «Аэрофлот» провел работу по подготовке бортпроводников для водного транспорта. Бортпроводница судна «Михаил Девятаев» Екатерина Стрижакова заверила, что своей работой довольна.

«Думала, что будет сложнее, но всё прошло хорошо. Очень рада, что пошла сюда работать. Все-таки что-то новое для всех. Мы – первооткрыватели», – отметила она.