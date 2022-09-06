Еврокомиссия подготовила предложения о полном отказе от упрощенного визового режима с РФ

Еврокомиссия разработала предложения о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. Вступить в силу решение может уже с 12 сентября, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте ЕК.

«Это означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы», – говорится в заявлении ЕК. Уточняется, что государства-члены ЕС будут иметь «широкую свободу действий при рассмотрении заявлений на получение краткосрочной визы от российских граждан».

По новым правилам сроки получения шенгена могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 евро до 80. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят.

Россиянам будет предлагаться шенген строго под даты поездки. При этом обладатели действующих многократных виз по-прежнему смогут посещать страны ЕС до окончания срока их действия.

Помимо этого, комиссия представила предложение о непризнании российских паспортов, выданных на освобожденных территориях.

«Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России будет действовать обычный визовый режим», — приводит РИА Новости слова еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон.