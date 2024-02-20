Регионы РФ могут поделить на пять «ипотечных кластеров»

Регионы России могут поделить на пять «ипотечных кластеров». «Привязка» к тому или иному кластеру будет зависеть от темпов роста населения и объемов строительства в регионе. Правительство уже занимается проработкой инициативы, пишет газета «Известия».

Предлагают же поделить субъекты РФ на «динамичные», «с нехваткой спроса», «с нехваткой предложения», «стагнирующие» и «депрессивные». Первый кластер – это регионы, где темп роста населения высокий, а также большие объемы ввода жилья. Также в регионах «первого кластера» спрос не покрывает предложение, а доступность жилья низкая.

Второй кластер – это субъекты, в которых предложения по недвижимости в избытке, при том, что население там уезжает, а у остающихся падают доходы. Третий кластер – это области, где фиксируют низкие объемы ввода жилья, не покрывающие спрос.

Четвертый кластер – это регионы с невысокими объемами жилого строительства, но без перекосов спроса и предложения, а в пятой группе – с наиболее низкими объемами ввода недвижимости и активным снижением численности населения.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что правительство предложит перейти на зональный (кластерный) подход к госпрограммам по окончании действия льготной ипотеки летом 2024-го. По его словам, предложения о «кластерах» внесут весной этого года.

Ранее сообщалось, что два татарстанских города вошли в топ-50 по вводу жилья в России.

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