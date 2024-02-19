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Два татарстанских города вошли в топ-50 по вводу жилья в России
Казань и Набережные Челны вошли в топ российских городов по вводу жилья в 2024 году. Столица Татарстана оказалась на 33-м месте, а Автоград — на 43-м, следует из инфографики, представленной РИА Новости.
Так, в начале года на одного жителя Казани приходится по 1,24 кв. метра строящейся жилплощади, а Челнов — 0,96.
Аналитики отмечают, что в 2023 году в России был установлен рекорд по объему сданного жилья — 110 млн кв. метров. В расчете новой жилплощади на одного жителя лидерами стали Комсомольск-на-Амуре, Тюмень и Владивосток, а в 2024-м на первое место пока выбился Краснодар. Второе и третье места остались прежними.
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