Два татарстанских города вошли в топ-50 по вводу жилья в России

Казань и Набережные Челны вошли в топ российских городов по вводу жилья в 2024 году. Столица Татарстана оказалась на 33-м месте, а Автоград — на 43-м, следует из инфографики, представленной РИА Новости.

Так, в начале года на одного жителя Казани приходится по 1,24 кв. метра строящейся жилплощади, а Челнов — 0,96.

Аналитики отмечают, что в 2023 году в России был установлен рекорд по объему сданного жилья — 110 млн кв. метров. В расчете новой жилплощади на одного жителя лидерами стали Комсомольск-на-Амуре, Тюмень и Владивосток, а в 2024-м на первое место пока выбился Краснодар. Второе и третье места остались прежними.