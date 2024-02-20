Названы районы Казани с самыми дорогими и дешевыми новостройками

Самые дорогие квартиры на первичном рынке зафиксированы в Ново-Савиновском районе Казани. Средняя стоимость квадратного метра в той местности в 1 квартале 2024 года составила 274 тыс. рублей. Об этом журналисту «Татар-Информа» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, проанализировав цены на жилье во всех районах города.

Далее по дороговизне идут новостройки, расположенные в Вахитовском районе. В центре города средняя стоимость «квадрата» составляет 252 тыс. рублей. Замкнул «тройку самых дорогих районов» Московский, где стоимость одного квадратного метра в новостройке оценивается в 237 тыс. рублей.

Следом, на 4-7 местах, расположились Кировский район (206 тыс. рублей), Советский (205 тыс.), Приволжский (175 тыс.) и Авиастроительный (163 тыс.) районы.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов по динамике ставок аренды «однушек» за последние 5 лет.