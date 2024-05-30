Регионы не получат денег от увеличения НДФЛ и налога на прибыль

Все дополнительные средства, полученные от расширения прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц и повышения налога на прибыль, будут поступать в федеральный бюджет. Это следует из разработанного Министерством финансов законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, сообщает РБК со ссылкой на сам документ и на подтвердивший его подлинность источник.

В частности, относительно налога на прибыль Минфин предложил перечислять в федеральный бюджет суммы, соответствующие ставке 8% в 2025–2030 годах и 7% после. Норматив зачисления части налога на прибыль в бюджеты регионов не будет изменен (это 17% до 2030 года и 18% после).

Ранее Минфин оценил дополнительные поступления от изменения ставок НДФЛ в 533 млрд рублей в 2025 году и примерно в 3,1 трлн за период до 2030 года, а от увеличения налога на прибыль организаций — в 1,6 трлн рублей в 2025-м и приблизительно в 11,1 трлн за период до 2030-го.

Распределение доходов от налога на добычу полезных ископаемых на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды после его повышения менять не планируется. В федеральный бюджет будет поступать 83%, в региональные — 17%. Аналогичное распределение поступлений предусмотрено для нового акциза на природный газ для производства аммиака.

При этом доходы от акциза на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь и акциза на фармацевтическую субстанцию этилового спирта будут полностью поступать в федеральный бюджет.

Несколько увеличить доходы регионы смогут за счет полномочий по налогообложению дорогостоящих объектов недвижимости и права увеличивать до 1 равный 0,7 понижающий коэффициент при налогообложении продажи недвижимости, а муниципалитеты — за счет установления ставок на дорогие земельные участки в размере 1,5%.