Реформа обезжиривания от Минфина: зачем России новые схемы подоходного налога

Завтра Правительство рассмотрит пакет законопроектов Минфина об изменения налоговой системы, в том числе налога на доходы физических лиц

Фото: © «Татар-информ»

Налоговая реформа на носу

Завтра Правительство рассмотрит пакет законопроектов Минфина об изменения налоговой системы, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов.

Поправки в законодательство, связанное с налогами, могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию и вступить в силу с 1 января 2025 года. «Это позволит обеспечить реализацию поручений Президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания», – добавили в министерстве.

Антон Силуанов: «Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Параметры налоговой реформы

Что касается физических лиц, то для них вводится прогрессивная шкала налогообложения по налогу НДФЛ:

Доходы до 200 тыс. рублей в месяц будут облагаться по ставке 13% (как и раньше).

Доходы в диапазоне от 200 до 416,7 тыс. рублей в месяц будут облагаться по следующей схеме:

13% – до 200 тыс. рублей + 15% – от суммы превышения порога в 200 тыс. рублей.

Доходы в диапазоне от 416,7 тыс. до 1,67 млн рублей будут облагаться по следующей схеме:

13% – до 200 тыс. рублей + 15% – на сумму от 200 до 416,7 тыс. рублей + 18% – на сумму свыше.

Доходы в диапазоне от 1,67 до 4,17 млн рублей будут облагаться по следующей схеме:

13% – до 200 тыс. рублей + 15% – на сумму от 200 до 416,7 тыс. рублей + 18% – на сумму от 416,7 тыс. до 1,67 млн рублей + 20% – с суммы превышения 1,67 млн рублей.

Доходы от 50 млн рублей будут облагаться по следующей схеме:

13% – до 200 тыс. рублей + 15% – на сумму от 200 до 416,7 тыс. рублей + 18% – на сумму от 416,7 тыс. до 1,67 млн рублей + 20% – на сумму от 4,17 до 50 млн рублей + 22% с суммы превышения 50 млн рублей.

Для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Налоги вырастут для 3,2% россиян

Изменения не коснутся ряда категорий граждан, например ветеранов и участников СВО.

Для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц (в 2025 году это около 320 тыс. рублей на человека в год) будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13% (так называемый налоговый кешбэк).

Для НДФЛ на дивиденды ставка в 13% будет применяться до суммы 2,4 млн рублей. Свыше этой суммы будут брать 15% без дальнейшей прогрессии. Аналогичный подход применяется для процентных доходов от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей участия — 13% до 2,4 млн рублей и свыше этой суммы – 15% без прогрессии.

При этом льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие в том случае, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн рублей.

В Минфине подсчитали, что налоги вырастут примерно для 2 млн человек, или 3,2% от работающего населения страны.

Налоги вырастут примерно для 2 млн человек, или 3,2% от работающего населения страны Фото: © «Татар-информ»

К налоговой реформе есть вопросы

Что касается бизнеса, то для него тоже запланировано существенное увеличение налогов:

Повысится с 20% до 25% налог на прибыль компаний.

Часть компаний, работающих по УСН, возможно, будут платить НДС.

Планируется увеличить порог для применения УСН, провести амнистию для тех, кто дробил бизнес, уходя от налогов, ввести ряд новых акцизов, например на жидкий никотин.

Минфин уверяет, что изменение шкалы НДФЛ затронет около 2 млн россиян «из 64 млн работающего населения». Экономисты объясняют повышение налогов формулировкой, что только у 3,2% россиян доход превышает 200 тысяч в месяц и поэтому остальным волноваться не стоит. То есть примерно 2 миллиона человек в России живут зажиточно и поэтому их надо немного «обезжирить».

Стоило ли «огород городить» ради налогообложения этих самых 2 миллионов россиян? Сколько налоговики соберут с этих 2 миллионов? Как уверяют в Минфине РФ, дифференцированные ставки по налогу на доходы физлиц в 2025 году дадут дополнительный доход в размере 533 млрд рублей.

Самый тяжелый удар в этой налоговой реформе возьмет на себя бизнес – как крупный, так и малый со средним Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самый тяжелый удар – по бизнесу

Самый тяжелый удар в этой налоговой реформе возьмет на себя бизнес – как крупный, так и малый со средним.

Например, налоговая нагрузка на малое и среднее предпринимательство может вырасти кратно. Повышение ставки и низкая граница отсечения доходов по НДФЛ вкупе со «сближением» УСН и основной системы налогообложения за счет вменения обязанности уплаты НДС «упрощенцами» приведет к росту налоговой нагрузки именно на сегмент предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе.

Повышение налога на прибыль с 20% до 25% лишит бизнес части ресурсов для пополнения оборотных средств, выплат на зарплату и дивидендов, ударит по инвестициям в основные средства.

Вообще есть аксиома в макроэкономике – повышение налогов всегда негативно влияет на валовый внутренний продукт (ВВП). Так что одним из следствий этой налоговой реформы может стать замедление экономического роста.

Не следует забывать, что бизнес, юридические лица – это всего лишь юридическая конструкция, стопка учредительных бумаг в сейфе с печатью. Все повышения налогов бизнес в конечном итоге заложит в цены, а это может усилить инфляцию. Для Центрального банка это может стать дополнительной проблемой.

Всего с предпринимателей и населения в 2025 году могут собрать 2,6 трлн рублей. Эта оценка содержится в пояснительной записке к проекту.

Следует сказать, что окончательные очертания новой налоговой реформы еще не одобрены. Минфин только внес в Правительство пакет поправок. И этот пакет поправок должен пройти еще через согласование в Правительстве, а затем – через законодательную власть. Так что возможны изменения.