Запорожье и Херсонская область могут провести референдумы в один день

Референдумы о вхождении Запорожской и Херсонской областей в состав России могут состояться в один день, чтобы снизить количество провокаций со стороны Украины. Об этом ТАСС рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Понятно, что референдум в один день поможет нашим территориям распылить агрессию режима Зеленского, потому что понятно, будут стараться делать провокации, но на столь большом пространстве им это будет сделать тяжелее. Но есть и минусы — уязвимости системы», — сказал он, отметив, что подготовка к референдуму в обоих регионах ведется примерно на одном уровне.

Рогов объяснил, что основная задача — это обеспечить прозрачность голосования и безопасность голосующих. Точная дата события еще не назначена, но, предположительно, референдум пройдет в первой половине сентября.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В качестве главных целей он обозначил помощь местному населению, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ранее власти Запорожской области заявили, что будут добиваться присоединения к России. Руководство Херсонской области также заверило, что референдум о вхождении в состав РФ состоится в любом случае.