В Херсонской области заверили, что референдум о вхождении в РФ пройдет в любом случае

Руководство Херсонской области не готово называть точные даты проведения референдума о вхождении в состав России. Однако он состоится в любом случае, уверен замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Будет референдум осенью или зимой — здесь не об этом идет речь. Речь о том, что мы идем в состав РФ, референдум в любом случае состоится», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Стремоусов добавил, что власти Херсонской области не стремятся называть определенные даты, так как не хотят превращаться в популистов. «Референдум на самом деле будет очень важным для всех освобожденных территорий», — добавил заместитель главы ВГА.

Напомним, что Херсонская область перешла под полный контроль Вооруженных Сил России в середине марта. Специальная военная операция на Украине, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным, была начата 24 февраля этого года.