Власти Запорожской области будут добиваться вхождения в состав России

Власти Запорожской области Украины возьмут курс на присоединение к России, заявил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», - передает его слова РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что население региона «абсолютно русское по ментальности». Он добавил, что все больше жителей области выступают за сближение с Россией.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области объяснил, вопрос интеграции будет поднят после освобождения областного центра — города Запорожье.

«Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи. Все к тому идет, что город будет освобожден», - уточнил Рогов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В качестве основных целей он назвал защиту жителей Донбасса, денацификацию и демилитаризацию страны.