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Редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву доставили в суд
Редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву, обвиняемую в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сегодня доставили в Советский суд Казани.
Ранее мы сообщали, что Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.
Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и Чехии и скрывала этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. С 1998 года она на постоянной основе проживала в Чехии. Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.
* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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