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Red Wings продолжит отправлять чартеры в Египет после отказа Tez Tour
Авиаперевозчик Red Wings продолжит выполнять чартерные рейсы в Египет, которые осуществляются в том числе из Казани, несмотря на отказ от них одного из туроператоров — компании Tez Tour. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании, передает РБК.
В Red Wings напомнили, что рейсы в Египет консолидируются и управляются несколькими туроператорами, которые заказывают их у перевозчика.
«Отказ одного из них (туроператоров — прим. Т-и) от реализации пакетных туров сам по себе не может служить причиной отмены полетов. В настоящее время рейсы сохраняются в расписании», — подчеркнули в авиакомпании.
По информации Ассоциации туроператоров, рейсами Red Wings в Египет отправляют туристов (в частности, из столицы Татарстана) компании FUN&SUN и Anex. Помимо этого, на самолетах этого перевозчика в Египет летает из Сочи и Минеральных Вод туроператор «Интурист».
«У нас все хорошо. Это наши рейсы, загрузка идет стабильно. Египет в топе направлений. Мы будем продолжать полетную программу», — пояснили в FUN&SUN.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Tez Tour объявил о вынужденном прекращении чартеров в Египет с 26 ноября из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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