Tez Tour объявил о вынужденном прекращении чартеров в Египет с 26 ноября

Туроператор Tez Tour с 26 ноября прекратит отправлять клиентов в Египет чартерными рейсами из-за обострения на Ближнем Востоке. Речь идет о блоках мест на самолетах авиакомпании Red Wings, летающих из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани, сообщает РИА Новости.

«Компания <…> сообщает о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года. В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций», — сказано в заявлении Tez Tour.

В Российском союзе туриндустрии пояснили, что из Москвы туроператор отправлял туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх дважды в неделю, а из остальных городов — раз в десять дней. Вылеты были запланированы до апреля 2024 года.

Туроператор вернет деньги за несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом авиакомпании Red Wings. Клиенты также могут перебронировать тур на любое из доступных направлений по действующим ценам, тогда предоплату перенесут на новое бронирование.

«Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению», — заверили в пресс-службе компании. Вместе с тем Tez Tour, как и ранее, предлагает туры в Египет с перелетом регулярными рейсами или с одним наземным обслуживанием.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась с нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. В ответ израильские власти объявили войну, и Армия обороны Израиля приступила к операции по установлению контроля в секторе Газа. Эскалация также затронула такие страны, как Ливан, Сирия, Ирак и Йемен, где действуют связанные с Ираном шиитские милиции.