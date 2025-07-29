«Ребенок пережил сильный стресс»: плюнувший в Вечный огонь подросток выслушал приговор

Уголовное дело о потушенном Вечном огне в Казани сегодня дошло до финала. Из четверых подростков, которые грелись у Вечного огня, а потом потушили его снежком, на скамье подсудимых оказался только один. Ему на тот момент было больше 14 лет, огонь он не тушил, он в него плюнул. Подробности в репортаже «Татар-информа».





9 ноября 2024 года четверо подростков попытались потушить Вечный огонь в парке Горького в Казани

«Ребенок пережил стресс – прессе лучше бы удалиться»

Сегодня Верховный суд Татарстана поставил точку в резонансном уголовном деле несовершеннолетнего жителя Казани, который в ноябре прошлого года с друзьями пытался потушить Вечный огонь.

Перед началом судебного заседания с претензиями и обвинениями к СМИ обратились близкие подсудимого подростка. Они намекали, что прессе лучше бы удалиться с процесса.

«Ребенок, который сидит перед вами, пережил достаточно стресса, и лишняя нагрузка ему не нужна», – заявил на суде один из родственников молодого человека.

Напомним, 9 ноября 2024 года в парке Горького в Казани четверо подростков попытались потушить Вечный огонь. Они сидели на корточках, грели об него руки, словно это обычный костер, шутили. Все это засняли на видео.

«Ты за костром следишь?» – крикнул один из мальчиков на видео, после этого Вечный огонь потух из-за брошенного в него снежка.

Одним из этих подростков и был тот, который сегодня выслушал свой приговор. Он не бросал снежок, он в Вечный огонь плюнул. Сегодня в суде это подтвердил представитель гособвинения Динар Саетов.

Люди, которые проходили мимо и стали свидетелями происходящего, сообщили об этом в полицию. К Вечному огню приехали полицейские, они задержали подростков. В отделе полиции один из молодых людей заснял на видео, как они обсуждают, что ни в чем не виноваты. «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ рассказали, что когда подростков доставили в отдел полиции, туда же вызвали их родителей.

Позднее следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю Управления СК России по РТ Валерию Липскому доложить о том, как идет следствие по этому делу.

После возбуждения уголовного дела подростки записали несколько видеообращений с извинениями на фоне того же Вечного огня. К слову, на момент совершения преступления троим из четверых не было и 14 лет – возраст, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное. Поэтому осудили только одного подростка из четырех.

Верховный суд РТ признал молодого человека виновным по статье о реабилитации нацизма и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

Фото: из соцсетей

«Поступок подростков – показатель их воспитания родителями»

Поступок молодых людей в ноябре прошлого года мгновенно вызвал общественный резонанс, особенно среди руководителей патриотических молодежных организаций.

«Задача взрослых – сделать всё, чтобы современная молодежь эту историю знала, помнила и уважала. Важно, чтобы подростки осознали тяжесть своего поступка и искренне раскаялись в содеянном, а родители, педагоги и психологи поддержали их. В настоящее время в республике проводится большая работа по линии патриотического воспитания молодежи. Тема победы очень актуальна сегодня. Каждый человек должен знать и понимать ценность сегодняшнего мирного неба над головой», – сказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Глава Республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов объяснил «Татар-информу», что поступок подростков – это яркий показатель воспитания, которое дали им родители.

«Родители не заложили в детей основные ценности, основы уважения к истории и к стране, к прошлому и к поведению в публичных местах. Общество не должно оставаться в стороне, мы должны делать замечания подросткам, публично осуждать подобные деяния для создания атмосферы неприемлемости подобного поведения», – объяснил Тимур Камалетдинов.

Президент «Лиги студентов Татарстана» Шамиль Якупов предложил подростков и их родителей отправить на уборку мемориала.

«К этой выходке я отношусь резко отрицательно. Мы стараемся молодежь приобщать к мероприятиям и проектам, которые направлены на то, чтобы чтить память наших предков – бабушек и дедушек, которые жили в эти тяжелые времена. Надо стараться, чтобы подростки со своими родителями, классами и одногруппниками ходили и наводили порядок в таких местах. Участвовали в возложении цветов на 9 Мая. Они должны понять, что мы сейчас живы и у нас все хорошо только благодаря подвигу нашего народа», – сказал Шамиль Якупов.