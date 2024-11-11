«Это была глупость, простите нас»: Татарстан осудил подростков, потушивших Вечный огонь

Фото: скриншот видео

«Если вы найдете в себе силы простить нас, то простите, пожалуйста»

В минувшие выходные четверо подростков попытались потушить Вечный огонь у парка Горького в Казани. Они сидели на корточках, грели об него руки, словно это обычный костер, шутили. Все это засняли на видео.

«Ты за костром следишь?» – вскрикнул один из компании, после этого Вечный огонь потух из-за брошенного в него снежка.

Люди, которые проходили мимо и стали свидетелями происходящего, сообщили об этом в полицию. К Вечному огню приехали полицейские, они задержали подростков. В отделе полиции один из подростков заснял на видео, как они обсуждают, что ни в чем не виноваты. «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ сообщили, что когда подростков доставили в отдел полиции, туда же вызвали их родителей.

Чуть позже стало известно, что Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы – глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю Управления СК России по РТ Валерию Липскому доложить о ходе расследования этого уголовного дела.

Стоит отметить, что после возбуждения уголовного дела подростки записали несколько видеообращений с извинениями на фоне того же Вечного огня.

«Мы хотели бы принести свои глубочайшие извинения за наш глупый поступок. И хотели бы сказать, что мы не преследовали цели оскорбить кого-либо и осквернить памятник. Мы просто хотели погреться, и наша детская шалость вышла из-под контроля. Это глупый поступок, и если вы найдете в себе силы простить нас, то простите, пожалуйста», – сказал юноша в видеоролике.

Подростки принесли извинения всем жителям России и возложили цветы к Вечному огню.

«Важно, чтобы они осознали тяжесть своего поступка и искренне раскаялись»

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков осудил действия подростков, потушивших Вечный огонь. Он напомнил, что это символ неугасаемой памяти о Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

«Задача взрослых – сделать всё, чтобы современная молодежь эту историю знала, помнила и уважала.

Важно, чтобы подростки осознали тяжесть своего поступка и искренне раскаялись в содеянном, а родители, педагоги и психологи поддержали их. В настоящее время в республике проводится большая работа по линии патриотического воспитания молодежи», – сказал «Татар-информу» Ринат Садыков.

По словам Рината Садыкова, вместе с коллегами из молодежных патриотических организаций они проводят агитационные походы «Марш Памяти», работает школа поисковика «Поисковый фронт», проходят фестивали исторической реконструкции «Элбэдэн», «Рождение Непобедимой и Легендарной», работают военно-патриотические палаточные лагеря, военно-спортивные игры «Победа», развивается волонтерская деятельность и другие проекты.

«Тема победы очень актуальная сегодня. Каждый человек должен знать и понимать ценность сегодняшнего мирного неба над головой», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Глава Республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов объяснил «Татар-информу», что поступок подростков – это яркий показатель воспитания их родителей.

«Родители не заложили в детей основные ценности, основы уважения к истории и к стране, к прошлому и к поведению в публичных местах. Общество не должно оставаться в стороне, мы должны делать замечания подросткам, публично осуждать подобные деяния для создания атмосферы неприемлемости подобного поведения», – сказал Тимур Камалетдинов.

Фото: социальные сети

«Наша задача – сделать так, чтобы подобное никогда не повторялось»

Председатель Молодежного парламента РТ Дамир Нургалиев назвал действия молодых людей беспринципной глупостью и наглостью.

«Вечный огонь – это символ памяти, бессмертия и Победы. Это тот уникальный символ, который изо дня в день напоминает каждому из нас о Великой Победе. О тех днях, когда фронт и тыл объединились и грудью защитили Родину, суверенитет и родной дом. В истории России нет ни одной семьи, которая бы не внесла свой вклад в Великую Победу. Люди работали в полях, воевали на фронте, и Победа была нами достигнута. Поступок этих молодых людей – это беспринципная глупость и наглость. Это те действия, в которых они точно не отдавали себе отчет», – сказал он.

Дамир Нургалиев подчеркнул, что в работе с такими подростками надо смотреть в корень происходящего, в недоработки воспитания.

«Наша задача – сделать так, чтобы подобное никогда не повторялось. Люди должны понимать ценность мемориала, ценность Вечного огня, уникальной памяти и истории России», – сказал Дамир Нургалиев.

Молодых людей и их родителей необходимо отправить на уборку мемориала, считает президент «Лиги студентов Татарстана» Шамиль Якупов.

«К этой выходке я отношусь резко отрицательно. Мы стараемся молодежь приобщать к мероприятиям и проектам, которые направлены на то, чтобы чтить память наших предков – бабушек и дедушек, которые жили в эти тяжелые времена. Надо стараться, чтобы подростки со своими родителями, классами и одногруппниками ходили и наводили порядок в таких местах. Участвовали в возложении цветов на 9 Мая. Они должны понять, что мы сейчас живы и у нас все хорошо только благодаря подвигу нашего народа», – сказал он.