Ребенок на руках у мамы, невнимательные пешеходы: в ГИБДД РТ назвали причины ДТП с детьми

С начала 2021 года в Татарстане произошло 422 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 14 детей погибли. Еще 450 получили различные травмы. Кто чаще всего виноват в трагедиях на дорогах ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

Печальная статистика гласит, что подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями Фото: © pixabay.com

По словам Рамиля Ахтамзянова, печальная статистика гласит, что подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями.

«С начала года из-за нарушений водителями транспортных средств ПДД были зарегистрированы 329 ДТП, в которых 13 детей погибли, еще 357 получили травмы. Стоит отметить, что есть тенденция к снижению такого рода происшествий и пострадавших в них детей на 3% – за аналогичный период прошлого года произошли 435 ДТП, в которых пострадали 369 детей» – отметил Рамиль Ахтамзянов.

Несмотря на общую положительную динамику по снижение количества ДТП, выросло число погибших в них детей. Если за 11 месяцев прошлого года жертвами происшествий по вине водителей-нарушителей стали 8 ребят, то за 2021 год – 13. Кроме того, отмечен рост аварийности в 17 районах республики.

Трагедии на дороге происходят и по вине юных пешеходов

По словам начальника отдела пропаганды БДД, значительное количество дорожно-транспортных происшествий происходит по неосторожности самих детей. С начала этого года по вине юных участников дорожного движения произошло 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли двое детей.

Чаще всего, юные пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, не смотрят по сторонам или вовсе игнорируют правила дорожного движения.

Фото: Павел Климчак / архив ИА «Татар-информ»

«Трагический случай произошел 6 декабря на улице Отрадная в Казани. 11-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. Ребенок поздно увидела трамвай, вагоновожатый предпринял попытку экстренного торможения, но не смог избежать наезда на ребенка. К сожалению, девочка погибла», – объяснил Рамиль Ахтамзянов.

Еще одно страшное ДТП произошло 24 ноября на Горьковском шоссе в Казани. Водитель водовоза при повороте направо не уступил дорогу 7-летнему мальчику, который переходил дорогу на зеленый сигнал. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

Автокресло может спасти жизнь маленького пассажира авто

Ситуация с количеством ДТП, в которых гибнут дети-пассажиры, остается напряженной. С начала года с участием малышей произошло 178 ДТП, в них погибли 12 детей, а еще 200 получили травмы. По сравнению с прошлым годом виден рост количества погибших в ДТП детей – в 2020 году жертвами ДТП стали 8 несовершеннолетних. В подавляющем числе дети гибли в ДТП из-за халатности взрослых, которые перевозили их не по правилам.

«Ярким примером является случай, который произошел буквально месяц назад, 13 ноября, в Елабужском районе республики. В результате столкновения двух автомобилей погиб 4-месячный малыш. Позже выяснилось, что ребенок в момент ДТП находился на руках у мамы, несмотря на то, что в автомобиле было установлено детское автокресло», – подчеркнул Ахтамзянов.

Фото: очевидцы / архив ИА «Татар-информ»

Начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана еще раз напомнил, что до семи лет водители должны перевозить маленьких пассажиров в специальных автокреслах, а также сделал акцент на том, что детское автокресло – надежный и проверенный способ защитить ребенка в момент ДТП или неожиданного маневра.

«Эффективность применения детских автокресел очевидна, что также подтверждается многочисленными исследованиями. Использование детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди детей на 54%, риск получения травм – на 76%, а тяжелых травм – на 92%», – привел данные статистики Рамиль Ахтамзянов.

Помимо статистики, Ахтамзянов вспомнил один из последних случаев, когда автокресло спасло жизнь маленькому пассажиру. ДТП произошло 25 ноября на улице Азина в Казани. Лоб в лоб столкнулись два кроссовера – Renault и Hyundai. В корейском автомобиле находилась годовалая девочка. Ребенок был в автокресле, что помогло избежать гибели малышки или серьезных травм.

«Еще одна авария, где дети выжили благодаря автокреслам, случилась 7 августа в Высокогорском районе РТ. Водитель Skoda выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой «ЗАЗ», в которой на заднем сиденье находились трое детей – 4, 6 и 7 лет. Дети остались живы, они были пристегнуты в автокресла, а вот водитель украинского авто погиб», – поделился подробностями жуткого происшествия автоинспектор.

Фото: очевидцы / архив ИА «Татар-информ»

Дети-водители требуют особенного внимания

Как рассказал агентству начальник отдела пропаганды БДД, за 11 месяцев текущего года в республике зафиксировано 7 ДТП с участием подростков-водителей, семеро детей получили травмы. Это, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на одного травмированного ребенка больше.

«48 ДТП произошли с юными велосипедистами, в которых 48 детей получили те или иные травмы. Хочу напомнить, что по правилам дорожного движения на проезжую часть запрещено выезжать велосипедистам, которым меньше 14 лет. Кроме того, пешеходный переход нужно переходить велосипедисту предварительно спешившись, а велосипед вести рядом», – подчеркнул Рамиль Ахтамзянов.

48 ДТП произошли с юными велосипедистами, в которых 48 детей получили те или иные травмы Фото: pixabay.com

В конце беседы начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД Татарстана Рамиль Ахтамзянов напомнил, что уже скоро у детей начинаются зимние каникулы. В этот период ребятам и их родителям нужно быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Сложные погодные условия, снежные заносы и гололедица усложняют дорожную ситуацию. Часто, из-за метели и ранних сумерек, водители не успевают увидеть маленького пешехода на дороге. Чтобы стать заметнее в темное время суток, детям стоит носить на одежде световозвращающие элементы.

«Сохранить жизни и здоровье детей – главная обязанность взрослых», – подытожил Рамиль Ахтамзянов.