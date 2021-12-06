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Происшествия
6 декабря 2021  13:00
Полина Шевчук

В Метроэлектротрансе рассказали подробности наезда трамвая на девочку в Казани

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В Метроэлектротрансе рассказали подробности наезда трамвая на девочку в Казани

Страшное ДТП произошло сегодня днем напротив дома № 32 по улице Отрадная в Казани. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в телеграмм-канале.

По предварительным данным, как видно на кадрах с видеорегистратора трамвая, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель трамвая резко затормозил, однако избежать наезда не удалось. В результате аварии ребенок скончался на месте.

 

Фото: © очевидцы

«На данный момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Остановлено движение трамвайного маршрута №4», – пояснили в пресс-службе управления.

 

Фото: ©  городская Госавтоинспекция

МУП «Метроэлеткротранс» приносит соболезнования родным и близким подростка.

 

Фото: ©  городская Госавтоинспекция

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани трамвай насмерть сбил девочку.

 

Фото: © городская Госавтоинспекция

 

#трамвай сбил человека #смертельное дтп #МУП Метроэлектротранс
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