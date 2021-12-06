В Метроэлектротрансе рассказали подробности наезда трамвая на девочку в Казани

Страшное ДТП произошло сегодня днем напротив дома № 32 по улице Отрадная в Казани. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в телеграмм-канале.

По предварительным данным, как видно на кадрах с видеорегистратора трамвая, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель трамвая резко затормозил, однако избежать наезда не удалось. В результате аварии ребенок скончался на месте.

Фото: © очевидцы

«На данный момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Остановлено движение трамвайного маршрута №4», – пояснили в пресс-службе управления.

Фото: © городская Госавтоинспекция

МУП «Метроэлеткротранс» приносит соболезнования родным и близким подростка.

Фото: © городская Госавтоинспекция

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани трамвай насмерть сбил девочку.