В январе в Татарстане выросли зарплаты работников спортклубов и салонов красоты

С начала 2025 года зарплатная гонка и активность работодателей замедлились. В декабре-январе наблюдался традиционный сезонный спад, предприятия и организации подводили итоги года, формировали стратегии и бюджеты, был длительный период выходных и праздничных дней, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе hh.ru.

«В такие месяцы работодатели не так активно публикуют вакансии и индексируют заработные платы. Особенно это заметно по динамике заработных плат в сферах с массовым наймом: розничная торговля, рабочий персонал, продажи и другие. В январе заметный рост зарплат (на 43%) произошел в более узких сферах – спортивные клубы и салоны красоты, административный персонал», – отметила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

По ее данным, на рост зарплат на 28% в сфере «Медицина, фармацевтика» повлиял острый дефицит кадров, усилившийся к концу прошлого года. Для сравнения: в октябре 2024 года конкуренция была на уровне 3,4 резюме на вакансию, а в январе 2025 года она составила 1,9. У административного персонала при этом доходы подросли на 38%.

Подробнее о том, продолжится ли зарплатная гонка в 2025 году и какими темпами, читайте в материале «Татар-информа».