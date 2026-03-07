news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 7 марта 2026 07:00

Реальные зарплаты в Татарстане за 2025 год выросли на 9,7%

Читайте нас в
Телеграм
Реальные зарплаты в Татарстане за 2025 год выросли на 9,7%
Фото: © «Татар-информ»

За январь – декабрь 2025 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе – декабре 2025-го составила 90 515,0 рубля. Она увеличилась на 20,0% по сравнению с предшествующим годом.

Вместе с тем в отдельно взятом декабре реальная зарплата татарстанцев выросла на 6,5% год к году. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 25,8% – скорее всего, из-за эффекта новогодних премий.

В свою очередь номинальная зарплата жителей республики в декабре увеличилась на 13,6% в годовом выражении и на 26,4% – в месячном.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в тройку регионов с наибольшим ростом зарплат в России.

читайте также
Зарплата в средних и крупных компаниях Казани за прошлый год выросла на 17%
Зарплата в средних и крупных компаниях Казани за прошлый год выросла на 17%
Татарстан вошел в тройку регионов с наибольшим ростом зарплат в России
Татарстан вошел в тройку регионов с наибольшим ростом зарплат в России
#рост зарплат #татарстанстат
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жители Нижнекамска передали новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

Жители Нижнекамска передали новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

6 марта 2026
Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

6 марта 2026
Новости партнеров