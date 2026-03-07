Реальные зарплаты в Татарстане за 2025 год выросли на 9,7%

Фото: © «Татар-информ»

За январь – декабрь 2025 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе – декабре 2025-го составила 90 515,0 рубля. Она увеличилась на 20,0% по сравнению с предшествующим годом.

Вместе с тем в отдельно взятом декабре реальная зарплата татарстанцев выросла на 6,5% год к году. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 25,8% – скорее всего, из-за эффекта новогодних премий.

В свою очередь номинальная зарплата жителей республики в декабре увеличилась на 13,6% в годовом выражении и на 26,4% – в месячном.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в тройку регионов с наибольшим ростом зарплат в России.