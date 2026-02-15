Татарстан вошел в тройку регионов с наибольшим ростом зарплат в России

Республика Татарстан оказалась в числе лидеров по темпам роста средних заработных плат в России по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, проанализированные РИА Новости.

Согласно подсчетам агентства, в ноябре 2025 года средние трудовые доходы в Татарстане увеличились на 26% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Такой же показатель роста зафиксирован в Магаданской области. На третьем месте по динамике оказалась Республика Алтай, где зарплаты выросли на 20%.

Существенный рост средних зарплат также отмечен в Крыму и Тамбовской области (около 19%), Воронежской области (18%). Замыкают десятку регионов с наибольшим ростом Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Пензенская и Нижегородская области — там показатель увеличился на 17%.

Аналитики поясняют, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Учитываются доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими выплатами. По итогам ноября 2025 года среднероссийский показатель составил 98,2 тысячи рублей, тогда как годом ранее он равнялся 86,4 тысячи рублей.