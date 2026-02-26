news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 февраля 2026 10:18

Зарплата в средних и крупных компаниях Казани за прошлый год выросла на 17%

Читайте нас в
Телеграм
Зарплата в средних и крупных компаниях Казани за прошлый год выросла на 17%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Казани по итогам 10 месяцев прошлого года выросла на 17,6%. Об этом на сессии Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Он добавил, что ее размер в прошлом году превысил 106 тыс. рублей в месяц.

«Казань среди городов-миллионников занимает второе место по размеру заработной платы, уступая только Екатеринбургу», – подчеркнул Метшин.

Рост доходов населения соответствует целям национального проекта «Кадры».

#Казань #Ильсур Метшин #Казгордума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

25 февраля 2026
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026