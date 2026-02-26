Зарплата в средних и крупных компаниях Казани за прошлый год выросла на 17%
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Казани по итогам 10 месяцев прошлого года выросла на 17,6%. Об этом на сессии Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин.
Он добавил, что ее размер в прошлом году превысил 106 тыс. рублей в месяц.
«Казань среди городов-миллионников занимает второе место по размеру заработной платы, уступая только Екатеринбургу», – подчеркнул Метшин.
Рост доходов населения соответствует целям национального проекта «Кадры».