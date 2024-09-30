Казань вошла в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами

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Столица Татарстана заняла 17-е место по уровню зарплат среди крупнейших городов России в 2024 году. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости.

В Казани чистая зарплата превышает стоимость фиксированного потребительского набора в 4,07 раза. При этом средняя чистая зарплата в столице РТ по итогам I полугодия текущего года составила 76,3 тыс. рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Соседями Казани оказались занявший 16-е место Иркутск (чистая зарплата равняется 4,20 стоимости фиксированного потребительского набора) и ставший 18-м Екатеринбург (4,03 стоимости фиксированного набора). Средняя зарплата по итогам I полугодия в этих городах равняется 85,2 тыс. и 83,4 тыс. рублей соответственно.

Набережные Челны разместились на 24-м месте: там средняя чистая зарплата соответствует 3,82 стоимости фиксированного набора. По итогам I полугодия 2024-го средняя зарплата в Автограде достигла 71,7 тыс. рублей, увеличившись на 27,7% по сравнению с прошлым годом.

Благодаря последнему моменту Челны также вошли в первую пятерку городов по темпам прироста зарплат. Лидером по этому показателю стал Тольятти, где заработная плата в I полугодии 2024-го выросла на 32,9% в годовом выражении.

Соседями Челнов в общем рейтинге стали Кемерово (23-е место, чистая зарплата 73,8 тыс. рублей, 3,84 стоимости фиксированного набора) и Владивосток (25-е место, чистая зарплата в 94,7 тыс. рублей соответствует 3,80 стоимости фиксированного набора).

Третий год подряд рейтинг возглавил Новый Уренгой, где чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 6,25 раза.

Второе место занял Салехард (чистая зарплата эквивалентна 5,71 стоимости фиксированного набора), на третьей позиции разместилась Москва (чистая зарплата равняется 5,12 стоимости фиксированного набора). Входивший прежде в топ-10 Санкт-Петербург на этот раз стал 11-м (чистая зарплата позволяет приобрести 4,48 фиксированных наборов).

Антилидерами по покупательской способности средней зарплаты оказались Нальчик (где она соответствует 2,20 стоимости фиксированного набора товаров и услуг), Грозный (2,27 стоимости фиксированного набора) и Элиста (2,30 стоимости фиксированного набора).