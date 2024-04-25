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Путин: Реальная заработная плата в среднем за январь выросла на 8,5%
Реальные зарплаты за январь 2024 года выросли на 8,5%, а рост располагаемых доходов граждан по итогам 2023 года составил 5,4%. Об этом Президент Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.
«Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%, а реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году — на 5,4%», — сказал глава государства.
Он отметил, что именно на росте реальных зарплат и доходов основывается активный внутренний спрос, который в свою очередь поддерживает динамику промпроизводства.
«Растет промышленное производство — за январь-февраль на 6,6%. Его поддерживает активный внутренний спрос, который основывается на росте реальных заработных плат и доходов граждан. По оценке за первые два месяца оборот розничной торговли оказался на 10,7% выше, чем годом ранее», — доложил Президент.
Он резюмировал, что в целом «набрана хорошая, сильная динамика».
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