Реальные зарплаты в Татарстане за год выросли на 10,1%

В январе 2024 года реальные заработные платы в Татарстане оказались на 10,1% выше, чем 12 месяцев назад. Об этом свидетельствуют данные доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

По итогам января 2024 года номинальная заработная плата в республике составила 63 410 рублей 30 копеек. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года она оказалась выше на 18,2%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с января по декабрь 2023 года реальные зарплаты в регионе выросли на 13,2%.

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