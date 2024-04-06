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Экономика 6 апреля 2024 08:10

Реальные зарплаты в Татарстане за год выросли на 10,1%

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Реальные зарплаты в Татарстане за год выросли на 10,1%

В январе 2024 года реальные заработные платы в Татарстане оказались на 10,1% выше, чем 12 месяцев назад. Об этом свидетельствуют данные доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

По итогам января 2024 года номинальная заработная плата в республике составила 63 410 рублей 30 копеек. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года она оказалась выше на 18,2%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с января по декабрь 2023 года реальные зарплаты в регионе выросли на 13,2%.

Фото: © «Татар-информ»

#зарплата
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