«Реально спасают жизни»: в Камских Полянах шьют маскировочные костюмы для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С первых дней специальной военной операции жители Камских Полян объединились, чтобы стать надежным тылом для своих земляков. Сегодня из поселка уже отправлено почти 170 военнослужащих, и вся местная община – от детских садов до предприятий – помогает фронту, как может.

Базой для сбора помощи стал культурный центр «Чулман-су». Под руководством директора центра Ларисы Ухандеевой и при поддержке администрации здесь круглосуточно принимают, сортируют и отправляют все необходимое. На сегодняшний день с этого пункта ушло 18 газелей гуманитарного груза: от нижнего белья для госпиталей до маскировочных костюмов и окопных свечей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Нижнее белье очень нужно в госпиталях. Особенно специальные комплекты с липучками для раненых. Их шьют наши волонтеры на дому», – рассказывает Лариса Ухандеева.

Каждая просьба бойцов – в приоритете. Один из таких заказов – маскировочные костюмы «леший» – был выполнен в кратчайшие сроки. Всего нужно было 14 комплектов. Волонтеры взялись за дело без колебаний.

«Немного сложновато было вначале, сейчас разобрались. Костюмы реально спасают жизни бойцов. Кто хочет – приходите, научим. Очень нужны рабочие руки», – призывает волонтер Валентина Пономарева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За три года работы в зону СВО из Камских Полян отправлено более 20 тонн гуманитарного груза. Это 91 тысяча наборов сухого душа, 155 маскировочных сетей, более 200 теплых жилетов, а также вещи, изготовленные с особой заботой, – подушки, носки, нашлемники и вязаные чехлы для ампутированных конечностей.

«Вот такие нашлемники у нас делают в детском саду. Подушки – в госпиталь. Вяжем специальные изделия для ребят, – чтобы было тепло. Все своими руками, все с душой», – говорит Ухандеева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Глава поселка Александр Павлов отметил, что поддержка бойцов и их семей остается важнейшим направлением в работе местной власти. «Мы возьмем под персональный контроль каждого бойца и каждую семью, будем помогать решать возникающие проблемы и продолжим отправлять помощь в зону СВО», – отметил он.

Волонтер, поэт Ильдус Хайруллин выразил благодарность всем участникам движения строками своего стихотворения: «Сухари и окопные свечи / Шерстяные носки, свитера / И лекарства из ваших аптечек / Всем солдатам во имя добра…»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой