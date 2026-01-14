Реабилитация, учеба, семья: как участник СВО из Заинска строит новую жизнь

Когда Андрей Белышев уезжал из родного села Савалеево Заинского района на службу, он оставлял здесь самое дорогое: невесту Ксению, мечты о семье и тихие вечера на берегу местной речки. Тогда он еще не знал, что следующий раз вернется сюда уже мужем, а потом – и отцом.

После школы Андрей поступил в Заинский политехнический колледж, затем прошел срочную службу в армии в Краснодарском крае, где получил специальность водителя. Дембельский альбом, армейские байки, друзья на всю жизнь – казалось, самое трудное уже позади. Но 30 октября 2022 года его снова призвали – теперь уже на СВО.

«Армия научила главному – терпению. И тому, что товарищи не подведут», – признается Андрей.

5 августа 2023 года, во время краткосрочного отпуска, Андрей и Ксения стали мужем и женой. Без пышного торжества, но с твердой уверенностью: это навсегда. Вскоре стало известно, что в семье будет пополнение.

Но война не ждет. В одном из боев 2023 года Андрей с позывным Лелик получил тяжелое ранение в руку. Начались долгие недели госпиталей и реабилитации.

«И вдруг – звонок: у тебя родился сын. Это было как глоток воздуха. Даже боль отступала», – вспоминает он.

За этот бой Андрей был награжден медалью «За воинскую доблесть». Позже он получил также медали «Участнику СВО» и «За отвагу». Но самой важной наградой для него остаются голос сына в трубке и письма от земляков.

«Что больше всего напоминает о доме? Посылки. Особенно с чак-чаком. Открываешь – и пахнет детством, мамиными руками…» – улыбается он.

«Война меняет взгляд на жизнь. Теперь я точно знаю: самое важное – это дом. Семья. А все остальное мы переживем», – говорит он.

Сегодня Андрей дома. После увольнения со службы перед Андреем встали важные вопросы: оформление выплат, восстановление здоровья, поиск работы и возможность получить образование. На этом этапе его сопровождала социальный координатор Заинского отделения фонда «Защитники Отечества РТ» Светлана Фиофилова.

Вместе они оформили единовременную выплату, подобрали работу через центр занятости, а затем сосредоточились на главной цели – обучении. Светлана помогла собрать документы и подать их в приемную комиссию Казанского федерального университета. Сегодня Андрей – студент направления «Технология и робототехника».

Параллельно решался и вопрос восстановления здоровья. В августе 2025 года он прошел курс реабилитации в федеральном центре «Тараскуль» в Тюмени, где занимался восстановлением физического и психологического состояния.

«Социальный координатор – это не просто консультант, а сопровождающий на каждом этапе: от подачи заявлений до получения результата», – подчеркивает Светлана Фиофилова.

В Заинском отделении фонда «Защитники Отечества» вопросы ветеранов СВО и их семей курируют два социальных координатора – Светлана Фиофилова и Наталья Зиннурова. Они помогают с юридическими, социальными и медицинскими вопросами, создавая для семей участников СВО единое окно поддержки.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.