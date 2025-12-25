Боец СВО с позывным Поздняк женился на избраннице в Заинске

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

24 декабря 2025 года в Заинске состоялась свадьба участника специальной военной операции Сергея с позывным Поздняк и его избранницы Оксаны. Пара решила оформить свои отношения в преддверии Нового года – в кругу родных и близких.

Сергей – уроженец Заинска. Он был мобилизован 28 сентября 2022 года и отправился на службу вместе с Георгием Борисовым. Сегодня Георгий Борисов является ветераном СВО и работает специалистом-экспертом в военном комиссариате. Он пришел на свадьбу боевого товарища и лично поздравил молодых.

С поздравлениями к молодой семье обратилась и заместитель руководителя исполнительного комитета Заинского района по социальным вопросам Регина Камалова.

Службу Сергей начинал в должности стрелка, в настоящее время переведен в новое подразделение. За время службы он награжден медалью «Участнику СВО» и медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Это одиннадцатая свадьба СВО в Заинском районе в этом году.