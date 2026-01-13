В заинской школе изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ученики школы № 5 города Заинск приняли участие в акции «Окопная свеча» и изготовили окопные свечи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

В рамках акции ребята вместе с родителями и сотрудниками школы собрали консервные банки и картон, а также приобрели парафин для изготовления свечей. Перед началом работы с обучающимися провели подробный инструктаж по технике изготовления, после чего школьники приступили к созданию свечей.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Все участники акции понимают практическую ценность такой помощи. Окопная свеча горит в среднем 5–7 часов, дает свет и тепло, ее можно погасить и зажечь повторно.

С ее помощью можно согреться, подсушить обувь, подогреть еду и вскипятить воду.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Готовые свечи будут упакованы в посылки вместе с собранными средствами, вещами и продуктами и отправлены в помощь фронту.

«Мы надеемся, что свечи, изготовленные ребятами с душевным теплом и добротой, согреют каждого нашего солдата. Выражаем благодарность всем неравнодушным, принявшим участие в изготовлении окопных свечей», – отмечают организаторы акции.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Как сообщили в школе, ранее помощь уже отправляли три раза – по 50 свечей в каждой партии. На сегодняшний день изготовлено еще 30 свечей, которые пока не отправлены. На фотографиях – работа обучающихся 9 класса.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной