news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 13 января 2026 10:02

В заинской школе изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Читайте нас в
Телеграм
В заинской школе изготовили окопные свечи для бойцов СВО
Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ученики школы № 5 города Заинск приняли участие в акции «Окопная свеча» и изготовили окопные свечи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

В рамках акции ребята вместе с родителями и сотрудниками школы собрали консервные банки и картон, а также приобрели парафин для изготовления свечей. Перед началом работы с обучающимися провели подробный инструктаж по технике изготовления, после чего школьники приступили к созданию свечей.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Все участники акции понимают практическую ценность такой помощи. Окопная свеча горит в среднем 5–7 часов, дает свет и тепло, ее можно погасить и зажечь повторно.

С ее помощью можно согреться, подсушить обувь, подогреть еду и вскипятить воду.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Готовые свечи будут упакованы в посылки вместе с собранными средствами, вещами и продуктами и отправлены в помощь фронту.

«Мы надеемся, что свечи, изготовленные ребятами с душевным теплом и добротой, согреют каждого нашего солдата. Выражаем благодарность всем неравнодушным, принявшим участие в изготовлении окопных свечей», – отмечают организаторы акции.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Как сообщили в школе, ранее помощь уже отправляли три раза – по 50 свечей в каждой партии. На сегодняшний день изготовлено еще 30 свечей, которые пока не отправлены. На фотографиях – работа обучающихся 9 класса.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.

по теме Ветераны пограничных войск Заинска передали в зону СВО автомобиль
Ветераны пограничных войск Заинска передали в зону СВО автомобиль
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026
Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

12 января 2026