РБК: Производители пива предупредили о задержках поставок из-за атак на ЦОДы

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Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) предупредила торговые сети о задержках поставок продукции по причине сбоев в работе IТ-инфраструктуры, вызванных атаками на центры обработки данных корпорации «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма исполнительного директора АПП Вячеслава Мамонтова, адресованного Ассоциации компаний омникальной розничной торговли (АКОРТ).

В письме указано, что из-за атак на дата-центры оказалась нарушена работа сервис-провайдера «Ютрейс», программное обеспечение которого размещено в облачной инфраструктуре «Яндекса». Возникшие сбои привели к нарушениям на производственных площадках, бизнес-процессы были парализованы. К тому же производители столкнулись с трудностями при нанесении кодов маркировки и передаче данных в государственную информационную систему мониторинга. Всё это привело к задержкам выпуска продукции в обращение и ее отгрузки клиентам.

В свою очередь в компании «Ютрейс» изданию подтвердили, что работа сервиса Utrace HUB оказалась нарушена по причине сбоев в инфраструктуре «Яндекс Облаков». Сейчас функционирование системы частично восстановлено. «У части клиентов производственные процессы уже налажены, сейчас идет работа с логистическим звеном», – добавил представитель компании.

В обращении АПП также сказано, что последствия прежде всего затронули пивоваренные компании «Балтика» и «Напитки Вместе» (ранее – AB InBev Efes). Сервис-провайдер, по данным пивоваров, надеется восстановить работу до 16 октября. До этого момента производители переходят на ручной режим отгрузки продукции.

«<...> просим принять к сведению сложившуюся ситуацию как форс-мажорное обстоятельство, препятствующее своевременному исполнению требований в отношении передачи данных о маркированной пиво-безалкогольной продукции, и проинформировать о ней членов АКОРТ, а также о связанных с ней задержках поставок пивоваренной продукции в торговые сети <...>», – заметил Мамонтов и попросил посоветовать последним не применять предусмотренные договорами санкции за задержки поставок, вызванные сбоем.

В АКОРТ подтвердили получение обращения, но вместе с тем пояснили, что проблемы в процессе поставок решаются поставщиками напрямую с торговыми сетями, а сами сети не сообщают о проблемах при взаимодействии с государственной системой маркировки (ГИС МТ). Сложности носят точечный характер и касаются отдельных производителей, предпосылок для дефицита нет, выразили уверенность в организации.

В Ассоциацию производителей пива, солода и напитков входят крупнейшие производители пиво-безалкогольной продукции в России, на долю которых совокупно приходится около 70% рынка.

В ночь на 8 октября дроны атаковали и полностью вывели из строя ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области мощностью около 12 МВт. В ночь на 9 октября был нанесен удар по дата-центру в Калуге мощностью 63 МВт, он вышел из строя частично. Наконец, в ночь на 11 октября подвергся атаке и остановил работу ЦОД во Владимире мощностью приблизительно 40 МВт. В результате возникли сбои в работе сервисов – как принадлежащих корпорации, так и просто использующих ее инфраструктуру.