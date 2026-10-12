«Ъ»: Стремление обезопасить ЦОДы от атак может привести к росту цен на «облака»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Действия компаний по обеспечению защиты своих центров обработки данных от атак БПЛА может привести к росту цен на облачные услуги. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее атакам подверглись три дата-центра компании «Яндекс», что привело к сбоям в работе сервисов – как принадлежащих корпорации, так и просто использующих ее инфраструктуру. В Татарстане, согласно данным сервиса DownDetector, к 00.37 12 октября зафиксировано примерно 3,4 тыс. жалоб на сбои в работе приложений и сайтов за сутки, из которых 65 – за последний час.

В ночь на 8 октября дроны атаковали и полностью вывели из строя ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области мощностью около 12 МВт. В ночь на 9 октября был нанесен удар по дата-центру в Калуге мощностью 63 МВт, он вышел из строя частично. Наконец, в ночь на 11 октября подвергся атаке и остановил работу ЦОД во Владимире мощностью приблизительно 40 МВт. Совокупная мощность российского рынка дата-центров на начало 2026 года, по информации издания, составляла примерно 1,8 ГВт.

Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов напомнил, что удары пришлись по очень большим ЦОДам, причем после их строительства начался рост цен на вычислительные мощности, особенно на ускорители для ИИ. «Оснащение обещает быть дорогим и долгим», – предупредил он.

Представитель производителя электроники Fplus подчеркнул, что ожидать поставки до конца года значительного количества оборудования, заказанного сейчас, – это «утопия». Если провайдеры сейчас займутся увеличением вычислительных мощностей, это вызовет рост цен из-за дефицита предложения, констатировал он.

Кроме того, по словам генерального директора хостинг-провайдера RUVDS Никиты Цаплина, другие компании уже принимают меры по защите инфраструктуры своих дата-центров на физическом уровне. Анонимный представитель рынка уточнил, что некоторые компании уже приобретают оборудование для защиты ЦОДов от атак БПЛА.

В связи с этим Цаплин обратил внимание на последствия дополнительных расходов на безопасность – они могут вызвать рост цен для потребителей. Эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский добавил, что необходимость замещать выбывшие мощности на максимально дорогом рынке скажется, пусть и с некоторым запозданием, на стоимости облачных услуг для клиентов «Яндекса».