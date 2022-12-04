РБК: Кремль рекомендовал регионам проявить «сдержанность» в расходах на Новый год

При подготовке к празднованию Нового года региональным властям, учреждениям культуры и госкомпаниям посоветовали поддержать патриотически настроенных музыкантов, а также проявить сдержанность в расходах на новогодние мероприятия, пишет РБК со ссылкой на рекомендации Администрации Президента, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Детские елки предлагается проводить в традиционном формате, а любые ограничения признаются «крайне нежелательными». Во время детских праздников рекомендуется предусмотреть «упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка отправить поздравление», пишет издание.

Региональным администрациям и СМИ также рекомендуется поддержать артистов «патриотической направленности». Среди них называются следующие музыканты и коллективы: «Город 312», Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Григорий Лепс, Shaman, Денис Майданов, Александр Маршал, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и другие. На центральных площадях российских городов властям посоветовали установить телестудии «для записи поздравления участникам СВО».

Напомним, ранее власти Казани заявили, что город будет украшен к празднованию Нового года без затрат из бюджета – на средства муниципальных предприятий. Кроме того, Президент РТ Рустам Минниханов поручил в этом году уделить особое внимание детям из семей участников военной спецоперации и пригласить их на республиканские елки – в Казанский Кремль и в «Татнефть-Арену».