РБК: Экс-губернатора Белгородской области Гладкова назначат послом в Абхазии

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в скором времени будет назначен послом России в Абхазии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Администрации Президента РФ, и на двух подтвердивших его слова федеральных чиновников.

Издание замечает, что рассматривались несколько вариантов дальнейшей карьеры Гладкова. Газета «Ведомости» писала, что тогда еще не ушедший в отставку губернатор прифронтового региона может стать послом в Абхазии или заместителем министра экономического развития РФ.

Однако сейчас, по словам собеседников РБК, вариант с занятием поста замглавы Минэкономразвития отпал. По словам одного из источников, сам Гладков хотел бы именно назначения послом в кавказской республике.

При этом председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заметил, что подготовка к назначению в нижней палате парламента пока не ведется.

«Я тоже об этих слухах слышал, но кандидатуру должен внести Президент [России Владимир Путин]. Как только внесет, так сразу мы будем это рассматривать», – пояснил депутат.

На данный момент послом России в Абхазии служит кадровый дипломат Максим Шургалин – он возглавляет эту дипмиссию с 2022 года.

Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку по собственному желанию 13 мая. Временно исполняющими обязанности глав регионов были назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук соответственно. Александру Богомазу на следующий день передали вакантный после ухода из Госдумы депутата от Татарстана Айрата Фаррахова мандат члена нижней палаты.