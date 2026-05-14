Политика 14 мая 2026 11:59

Экс-губернатору Брянской области передали депутатский мандат Айрата Фаррахова

Бывшему губернатору Брянской области Александру Богомазу передан вакантный после ухода из Государственной Думы депутата от Татарстана Айрата Фаррахова мандат члена нижней палаты Федерального Собрания VIII созыва. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ, передает ТАСС.

Член ЦИК РФ Константин Мазуревский напомнил, что весной Госдума досрочно прекратила полномочия Айрата Фаррахова, избранного в составе федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» от региональной группы №20 по Республике Татарстан, на основании его письменного заявления.

«Учитывая, что Александр Васильевич Богомаз представил в ЦИК России необходимые для регистрации документы <...>, предлагается передать вакантный мандат депутата Государственной Думы VIII созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов от „Единой России“ Богомазу Александру Васильевичу <...>», – отметил представитель Центризбиркома.

Александр Богомаз и руководитель соседней Белгородской области Вячеслав Гладков ушли в отставку по собственному желанию накануне вечером. Вероятный уход последнего с поста обсуждался в СМИ с середины апреля. Временно исполняющими обязанности глав этих регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев соответственно.

Айрат Фаррахов сложил депутатские полномочия 14 апреля. Незадолго до этого он был назначен и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета.

Я выступил автором и соавтором 62 законопроектов: Фаррахов сложил депутатские полномочия
