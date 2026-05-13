Губернаторы Брянской и Белгородской областей ушли в отставку

Губернаторы Брянской области Александр Богомаз и Белгородской области Вячеслав Гладков ушли в отставку по собственному желанию. Отставки глав регионов принял Президент России Владимир Путин, сообщает Кремль.

Решения оформлены в связи с заявлениями о досрочном прекращении полномочий.

«В связи с заявлением Губернатора Брянской области Богомаза А. В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. Nº 414-Ф3 “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации” постановляю: принять отставку Губернатора Брянской области Богомаза А. В. по собственному желанию», – говорится в сообщении Кремля.

Аналогичное решение принято в отношении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев.