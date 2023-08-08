Ремонт подземного перехода у ДК «Энергетик» в Челнах завершится осенью

В Набережных Челнах стартовал капитальный ремонт подземного перехода у ДК «Энергетик» и улицы Гидростроителей. Мэр Наиль Магдеев осмотрел объекты — фото и видео появились в телеграм-канале городской администрации.

Директор МУП ПАД Марат Анисимов рассказал, что лестницы в переходе были слишком крутыми, не по нормативам. Также, как предполагают строители, лестницы были отапливаемые. «Мы все это вымеряли, посмотрели, чтобы было по нормативу», — отметил он.

Сейчас рабочие отбивают от стен и колонн старую облицовку, проведен демонтаж некоторых участков.

Ожидается, что объект будет сдан 12 октября, строители активно работают. «Поэтому просим всех отнестись с пониманием ко временным неудобствам», — сказали в администрации.

У перехода непростая история. Объект попал в республиканскую программу ремонта дорожно-уличной сети населенных пунктов на 2023 год.

В 2015-м деньги, которые предназначались на него, перенаправили на подземку в Сидоровке. Спустя три года была попытка обновить сооружение силами предпринимателя Джавида Шайха, который имел здесь торговые точки: в подземке покрасили стены, обшили столбы, исправили полы — на этом работы прекратились.

В 2020-м исполком через аукцион искал арендатора площадей, чтобы выполнить капремонт через него, но желающих не нашлось.