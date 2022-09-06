Разворот на Восток: грузовые шаттлы из Владивостока направились в Татарстан

На глобальный рынок контейнерных перевозок вышел Татарстан после полугодового перерыв. Место иностранной компании Maersk занял российский оператор FESCO, который начал доставку грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Татарстан. Сегодня запущен первый шаттл из Владивостока. А к концу года для товаров республики откроют и южные портовые ворота.

Рустам Минниханов принял участие в запуске регулярных перевозок в рамках Восточного экономического форума Фото: president.tatarstan.ru

Из Шанхая до Казани за три недели

Первый поезд с контейнерами, гружеными продукцией, произведенной в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отправился сегодня из Владивостока в Казань. В запуске регулярных перевозок принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках Восточного экономического форума.

Поезда будут ходить два раза в месяц – доставлять груз из «Владивостокского морского торгового порта» на станцию «Тихорецкая» в Казани. Время в пути – 11 суток.

Маршрут прямой. До этого большинство поставок проходили через Москву. Если сейчас доставка товара, к примеру, из Шанхая будет занимать 21 день, то ранее, через столицу России, путь занимал на неделю больше.

«Республика Татарстан имеет хорошую транспортную инфраструктуру, и мы готовы со свой стороны оказать всё необходимое содействие для реализации транспортно-логистического проекта», – сказал Минниханов.

Схема предоставлена транспортной группой Fesco

Груз «от двери до двери»

С Востока на Запад будет доставляться разный ассортимент грузов от товаров народного потребления до электроники. А в обратном направлении – продукция, произведенная в Татарстане, в том числе предприятиями нефтехимии и машиностроения.

Доставка будет интермодальной – как судами, так железнодорожным и автомобильным транспортом, то есть практически «от двери до двери».

Причем, потребителями товаров из Азии станут не только татарстанские компании – груз может быть доставлен также в Нижний Новгород и Уфу и, соответственно, наоборот.

Оператор контейнерных перевозок – частная российская компания FESCO. Проект ее представители презентовали Рустаму Минниханову в конце июля, причем первый поезд планировалось запустить только в октябре. То есть проект стартовал на месяц раньше намеченного срока.

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев уверен, что контейнерные перевозки из Владивостока в Казань будут способствовать развитию региона.

Первый поезд с контейнерами, гружеными продукцией, произведенной в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отправился сегодня из Владивостока в Казань Фото: president.tatarstan.ru

«В современных условиях, это очень перспективное направление. Важно только наполнить их содержимым, чтобы были грузы и товары. Надеюсь, это поможет развитию транспортного потока через Дальний Восток. Напомню, что это инициатива нашего Президента Рустама Минниханова и генерального директора «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина», – сказал он.

Стоит отмеить, что контейнерные перевозки – самый эффективный, надежный и наименее затратный способ доставки грузов. «Расходы на транспортировку товаров составляют существенную часть их себестоимости, поэтому власти республики заинтересованы в создании для татарстанского бизнеса условий по быстрой и надежной доставке их продукции в любую страну мира на конкурентных условиях. Этим требованиям в полной мере отвечают мультимодальные контейнерные перевозки», – прокомментировал помощник Президента РТ Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Контейнерные перевозки – самый эффективный, надежный и наименее затратный способ доставки грузов Фото: president.tatarstan.ru

Контейнерное импортозамещение

Татарстан пытался включиться в международную сеть грузовых контейнерных перевозок еще год назад. Тогда приоритетным было западное направление. В сентябре было запущено регулярное движение контейнерных поездов по маршруту: порт Санкт-Петербурга – Татарстан – порт Санкт-Петербурга. Поезда должны были ходить каждую неделю.

Партнером республики была датская компания Maersk. Но она одна из первых западных организаций отказалась работать в России после начала специальной операции на Украине.

Источники отмечают, что именно тогда и была отработана схема работы с предприятиями Татарстана. Поэтому «импортозамещение» в контейнерных перевозка удалось оперативно провести и загрузить контейнеры, которые пойдут по новому торговому пути.

«Рынок не терпит пустоты и интерес к организации контейнерных перевозок товаров из Татарстана и в Татарстан проявила группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Сотрудничество с ней развивается стремительно – в июле 2022 года мы организовали ознакомительный визит руководства FESCO в Татарстан, в августе была представлена дорожная карта по развитию контейнерных перевозок, а уже в начале сентябре запущен первый контейнерный поезд», – сказал Абдулганиев.

Партнером республики была датская компания Maersk, но одна из первых отказалась работать в России после начала СВО на Украине Фото: предоставлено пресс-службой Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

Перевозка грузов через восточные порты выросла в 7 раз

«Владивостокский морской торговый порт» находится в собственности FESCO. Это крупнейший порт на Дальнем Востоке России с ежегодной пропускной способностью 5 млн тонн грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и 670 тыс. TEU (грузовая вместимость одного двадцатифутового контейнера) контейнерных грузов. В структуру группы ходит также «Дальневосточное морское пароходство» с собственным флотом, контейнерные терминалы. У группы собственный парк контейнеров, грузовых автомобилей, железнодорожных подвижных составов и тепловозов.

В порту Владивостока ведется перевалка импортных грузов, которые предназначены для различных секторов экономики: от сферы обслуживания до торговых сетей и промышленности. Грузы поступают из Кореи, Японии, Китая, Тайваня, Таиланда, Вьетнама и другие стран, преимущественно Азиатско-Тихоокеанского региона.

По информации FESCO, перевозки в экспортном направлении через дальневосточные порты во втором квартале выросли более чем в семь раз относительно первого квартала. И эта тенденция растет.

Схема предоставлена транспортной группой Fesco

Следующее направление – на Юг

На презентации проекта в июле представители FESCO сообщали, что два рейса в месяц из Владивостока в Казань – это только первый этап, в последующем планировалось увеличить частоту как минимум до одного рейса в неделю.

Следующее направление, в котором планируется развивать контейнерные перевозки – южное, через порт Новороссийск. Шаттлы – контейнерные поезда будут ходить из Казани до Новороссийска. Далее – морем с выходом на Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индию. Этот проект планируется запустить до конца года.

В январе 2023 года предполагается переключить сервисы FESCO в Татарстане на инфраструктуру Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) – здесь рассматривается создание терминально-логистического центра.

Герман Маслов: «Мы намерены способствовать превращению Казани в один из важнейших региональных транспортных хабов нашей страны» Фото: president.tatarstan.ru

«Мы видим большой потенциал в развитии логистических услуг в Татарстане и намерены способствовать превращению Казани в один из важнейших региональных транспортных хабов нашей страны», – отметил на церемонии отправки первого поезда вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Сегодня на ВЭФ между Правительством Татарстана и FESCO был подписан документ, которым стороны закрепили намерение развивать перевозки и дальше. Они свяжут республику с другими субъектами России, Китаем, странами Юго-Восточной и Южной Азии, Европы и исламского мира.