«Логистические схемы надо отработать»: Татарстан запустит контейнерные шаттлы до Шанхая

Заказ от Рустама Минниханова научиться отражать телефонные атаки на школы получил сегодня резидент Иннополиса, связанный с Интерполом, на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Как вузы помогут нефтехимикам в импортозамещении и когда республика станет центром контейнерных перевозок в Азию – в репортаже «Татар-информа».

Итоги работы нефтяных и нефтехимических компаний Татарстана в первом полугодии обсудили на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Фото: president.tatarstan.ru

Предприятия Татарстана находят, чем заменить импортное сырье и оборудование

Итоги работы нефтяных и нефтехимических компаний Татарстана в первом полугодии обсудили сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» в Доме Правительства РТ под руководством Президента республики Рустама Минниханова. Правда, итоговый доклад на традиционно публичном совещании для журналистов был закрыт. Такая практика впервые возникла на прошлом отчетном заседании холдинга – за первый квартал. Видимо, предприятия не хотят, чтобы влияние санкций на их деятельность раскрывалось в СМИ.

Тем не менее в отличие от прошлого подобного заседания в этот раз был подготовлен пресс-релиз. Из него следовало, что, несмотря на очевидные сложности, предприятия нефтегазохимического комплекса республики смогли нарастить объем производства на 3,6%. Такой результат получился за счет роста добычи нефти, выпуска нефтепродуктов и легковых шин. Отчисления в консолидированный бюджет компании увеличили в 1,7 раза – они достигли 66,9 млрд рублей.

На заседании отметили, что цены на нефтепродукты на мировых рынках продолжают расти. А цены на нефтехимическую продукцию в апреле-мае цены и вовсе достигли пиковых значений, но затем стали снижаться до уровня второй половины 2021 года.

Кроме того, предприятия Татарстана активно замещают аналоги импортного сырья, компонентов и оборудования. Это стало причиной роста закупки продукции у Химического завода им. Л. Я. Карпова, «КВАРТа» и Казанского завода синтетического каучука.

Юрий Штырлин рассказывал об организации среднетоннажного производства полупродуктов для импортозамещения Фото: president.tatarstan.ru

«Если раньше все технологии можно было купить, то сегодня, к сожалению, такой возможности нет»

Почти все доклады в открытой для журналистов части были посвящены импортозамещению. «Мы должны понимать, что сейчас нам никто не будет продавать технологии. Нам надо продвигать то, что есть у нас. Мы все время думали: «Купим и всё», но ничего так просто не купишь», – комментировал Президент Татарстана Рустам Минниханов выступление одного из докладчиков.

Присутствующие послушали выступление директора Научно-образовательного центра фармацевтики Казанского федерального университета Юрия Штырлина, который рассказывал об организации среднетоннажного производства полупродуктов для импортозамещения. В числе таких продуктов – хлор и уксусный ангидрид, уксусная кислота, полиуретаны.

«Мы сформулировали предложение нефтехимическим компаниям по комплексному проекту в три этапа: организация и производство хлора на основе имеющегося в России пропилена и бисфенола А, производство эпоксидных смол (потребность более 50 тыс. тонн в год) и с воздействием уксусной кислоты – организовать производство монохлоруксусной кислоты, потребность в России более 60 тыс. тонн в год), а также с воздействием уксусной кислоты организовать производство уксусного ангидрида (потребность свыше 5 тыс. тонн в год)», – сказал представитель науки.

По словам Штырлина, эти продукты используются в пищевой промышленности, машиностроении, строительной и нефтяной отрасли. Также полупродукты можно применять в фармацевтике для выпуска, например, глицина, парацетомола и аспирина.

Штырлин попросил Минниханова посодействовать в представлении предложений нефтехимическим компаниям, хотя по сути он уже это делал, выступая перед главами всех основных предприятий Татарстана.

Гендиректор холдинга Рафинат Яруллин сказал, что вопрос производства ангидридов давно обсуждался в республике, однако производство запустил в Сибири «СИБУР».

«Вопрос производства хлора давно стоит. Хлорное производство нужно, потому что предприятия используют привозной», – заметил глава холдинга и добавил, что дальнейшее развитие малотоннажной химии без этого невозможно.

Рустам Минниханов попросил определить сложности проекта. «Это импортозамещение. Если раньше все было возможно купить, сегодня, к сожалению, такой возможности нет. Мы должны работать через федеральный штаб, чтобы наш производитель не страдал. В советское время малотоннажной химией активно занимались, но в последнее время ее потеряли. Можно получить меры поддержки на федеральном уровне, но нужно обосновать и представить хороший проект», – сказал Президент.

Рафинат Яруллин сказал, что вопрос производства ангидридов давно обсуждался в республике, однако производство запустил в Сибири «СИБУР» Фото: tatarstan.ru

«Нам надо продвигать то, что есть у себя»

О перспективных углеродных наноматериалах рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории «Перспективные углеродные наноматериалы» Казанского университета Айрат Димиев.

«Руководством университета была поставлена задача: что вы можете сделать для экономики Татарстана? В частности, мы разработали биоразлагаемые комплексоны. На сегодняшний день наиболее распространенным комплексоном является трилон Б. Но он в последнее время вызывает опасения у экологов. Нами были разработаны синтезы комплексообразователей. Причем мы их делаем из отечественных или китайских продуктов. Здесь мы можем достичь полного импортозамещения», – сказал он.

По его словам, также университет занимается биоразлагаемыми микроэлементными удобрениями.

Президент Татарстана вновь попросил Рафината Яруллина прокомментировать. «Есть такие ученые, которые сделают все поставленные задачи. Все эти разработки, которые есть, могут использоваться для производства», – отметил он.

Президент Татарстана рекомендовал производству «Аммоний», который занимается минеральными удобрениями, «Нэфису» (производит бытовую химию) и «Август Групп» пообщаться с докладчиком.

«Мы должны понимать, что сейчас нам никто не будет продавать технологии. Нам надо продвигать то, что есть у себя. Мы все время думали: «Купим и всё», но ничего так просто не купишь», – подытожил Президент РТ.

Рустам Минниханов: «Мы должны понимать, что сейчас нам никто не будет продавать технологии. Нам надо продвигать то, что есть у нас» Фото: president.tatarstan.ru

«Поступают звонки, что наши школы “заминированы”. Можете ли вы что-то сделать с этим?»

Последние два проекта, рассмотренные на холдинге, напрямую не связаны с производством нефтехимии. Например, директорам представили способы защиты от киберугроз.

«Мы играем в так называемый пинг-понг с преступностью. Создаем продукт, который отражает атаки. Мы компания, которая ищет злоумышленников и пытается их привлечь к ответственности. Ни для кого не секрет, что наша компания – партнер Интерпола, мы помогаем бизнес-структурам находить членов преступных группировок, которые распространены по всему миру», – обозначил масштаб деятельности операционный директор Group-IB в городе Иннополис Ярослав Каргалев.

Выслушав докладчика, Президент Татарстана поблагодарил его и сразу поставил задачу.

«Все понятно, вы такие молодцы. Элементарное вам поручение: поступают звонки, что наши школы “заминированы”. Можете ли вы что-то сделать с этим? Руководители учебных учреждений несут ответственность, и сказать, чтобы они не эвакуировались, невозможно, потому что директор школы несет персональную ответственность. Есть какие-то возможности показать ваш Интерпол и перебить данные, которые связаны с нашими школами?» – спросил Минниханов.

«Да, можно найти злоумышленника, – ответил Каргалев. – По нашим данным, все звонки происходят из-за границы».

Минниханов попросил конкретизировать, что необходимо для обеспечения безопасности. «Я готов сделать заказ и заплатить за это. Задача элементарная. Ощущение, что [поступающие сообщения о минировании] это фейк, но никакой гарантии в этом нет», – отметил он.

Между Казанью и Владивостоком планируется запустить контейнерный шаттл

Наконец, последний доклад касался развития рынка контейнерных перевозок в Татарстане, которыми могут воспользоваться и предприятия нефтехимического комплекса.

Директор по продажам и развитию бизнеса компании «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Алексей Кравченко рассказал, что перевозки в экспортном направлении через дальневосточные порты во втором квартале выросли более чем в семь раз относительно первого квартала. И эта тенденция растет.



По его словам, уровень контейнеризации в Татарстане в сравнении с мировыми и национальными ориентирами «оставляет место для улучшения».

«Это связано со структурой контейнеропотоков. Многие клиенты организуют свои потоки через региональные распределительные центры в контейнерных хабах – Москва, Екатеринбург, Самара, оттуда доставляют грузы автомобильным транспортом в Казань и другие крупнейшие города республики», – сказал он.

В то же время он считает перспективным проект контейнерного сервиса между портом Владивосток и Казанью.

«Мы назвали проект FESCO Kazan Shuttle. И планируем запустить проект в октябре 2022 года. На первом этапе мы прогнозируем регулярность два рейса в месяц с последующим увеличением чистоты до минимум одного рейса в неделю. На первом этапе транзитное время Шанхай – Казань будет составлять 21 день. Это на одну неделю быстрее, чем через региональные распределительные центры в Москве», – отметил Кравченко.

Он отметил, что Татарстан находится в центре транспортных коридоров.

«Зная ваше, Рустам Нургалиевич, влияние и уважение в странах исламского мира, просим поддержать продвижение перевозок между Татарстаном и Турецкой Республикой, а также другими странами исламского мира для развития контейнерных перевозок Север – Юг», – обратился к Президенту спикер.

Он предложил в сентябре подписать меморандум между руководством компании и республики. «Чтобы в октябре 2022 года выйти на запуск регулярного контейнерного сервиса по маршруту Юго-Восточная Азия – Владивосток – Казань, станция Тихорецкая. В декабре запуск сервиса по маршруту Турция, Индия или ОАЭ – Новороссийск – Казань. В январе 2023 года переключить сервисы FESCO в Татарстане на инфраструктуру Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ)», – рассказал о перспективах Кравченко.

«Мы должны дать вам объем работы, показать куда в Турции или Китае развиваться. Меморандум – это бумажка. Но если он нужен, мы его подпишем. Давайте создадим рабочую группу. Сегодня все логистические схемы надо четко отработать. Мы – республика, которая производит промышленной продукции на 4 трлн рублей», – сказал он, предложив рассмотреть также иранское направление.

Глава Минпрома РТ Олег Коробченко подтвердил, только в Турцию и Иран республика поставляет до 200 тыс. тонн продукции ежегодно.

Президент Татарстана поручил создать рабочую группу для реализации проекта, а «не просто подписывать бумаги».

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»