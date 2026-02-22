«Разучилась глотать и лишилась речи»: истории пациентов, заболевших энцефалитом

Энцефалит – заболевание, которое прочно ассоциируется с клещами. На деле клещи лишь один из путей инфицирования. Как еще можно заразиться и к чему это ведет? Об этом во Всемирный день борьбы с энцефалитом «Татар-информу» рассказал заведующий отделением реанимации Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Булат Фаткуллин.





Булат Фаткуллин: «Энцефалит – это группа заболеваний, связанных с поражением головного мозга»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Передается не только через клеща, но и воздушно-капельным путем, и через козье молоко

Когда мы слышим об энцефалите, в сознании невольно возникает ассоциация с клещами, ожидающими свою жертву в траве и кустарниках. На самом деле подхватить энцефалит можно не только от коварных членистоногих.

Он может появиться при тяжелом течении вирусных заболеваний: краснухи, кори, ветрянки и лихорадки Западного Нила. При менингите воспаление оболочки головного мозга может затронуть и сам мозг. При пневмонии с током крови бактерия пневмококка может попасть в мозг и разрушать его.

«Энцефалит – это группа заболеваний, связанных с поражением головного мозга. Клещевой энцефалит лишь один из его вариантов. Он опасен и может привести к инвалидности, но при хорошем иммунитете протекает спокойно», –объяснил «Татар-информу» заведующий отделением реанимации Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Булат Фаткуллин.

Энцефалит передается не только через клещей, но и воздушно-капельным путем, и даже через козье молоко. Если козу кусает клещ, она дает молоко, содержащее вирус.

«Так сказать, принести энцефалит могут также дикие перелетные птицы – утки, гуси. Они являются источником лихорадки Западного Нила. Птицы прилетают в Татарстан, где их кусают комары, которые следом кусают людей. Инкубационный период лихорадки составляет около полутора месяцев. Однажды к нам попал пациент с симптомами энцефалита, у него также был вирус лихорадки Западного Нила. На дворе был ноябрь – комаров-то уже давно нет, – и мы предположили, что зараженное насекомое покусало его еще в сентябре-октябре», – рассказал инфекционист.

«Клещевой энцефалит опасен и может привести к инвалидности, но при хорошем иммунитете протекает спокойно» Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

«Пациентка выжила, но заниматься интеллектуальным трудом больше не смогла»

К симптомам энцефалита относятся высокая температура тела, нарушение сознания и, что самое страшное, потеря функций, например речи. По словам Булата Фаткуллина, угадать, как именно проявится энцефалит и какие доли мозга поразит, невозможно.

«В начале года к нам попала 30-летняя женщина. Во время рабочей смены у нее поднялась температура и нарушилась речь. Она попала в РКИБ с менингоэнцефалитом, у нее начались судороги. Очаг болезни поразил зону Брока, которая подает сигналы мозга мышцам лица и гортани. Она потеряла возможность глотать и онемела, не могла издать ни звука. Благодаря лечению она начала самостоятельно глотать. Чтобы вернуть речь, ей потребуются занятия с логопедом», – рассказал врач.

При менингите воспаление оболочки головного мозга может затронуть и сам мозг. При пневмонии с током крови бактерия пневмококка может попасть в мозг и разрушать его Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2022 году казанские врачи вылечили женщину, которая заболела тяжелой формой энцефалита после укуса клеща. Клещ укусил девушку в Тюменской области. В местной больнице ей вкололи иммуноглобулин, прописали антибиотики. Спустя пару дней у женщины поднялась температура. Диагноз оказался неутешительным: тяжелая форма энцефалита. Об этом она узнала, уже приехав по своим делам в Казань.

В крайне тяжелом состоянии она поступила в реанимацию РКИБ. Состояние стремительно ухудшалось, появились судороги, развился паралич мышц конечностей, пациентка впала в кому, была подключена к аппарату ИВЛ.

Благодаря командной работе врачей произошло почти невозможное – несмотря на крайне неблагоприятные прогнозы, девушка пришла в сознание. После того как состояние девушки стабилизировалось, ее перевели на реабилитацию в Казанскую горбольницу №7.

«Тогда на снимке КТ мозга мы видели огромные очаги поражения энцефалитом. Была сильно поражена лобная доля, которая отвечает за мыслительный процесс. Девушка выжила и ушла от нас на своих ногах, но заниматься интеллектуальным трудом она больше не смогла», – сказал Булат Фаткуллин.

Переболевшие тяжелой формой энцефалита могут пройти реабилитацию, но человек должен упорно заниматься по собственному желанию. Если он просто лежит, то никогда не восстановится, ведь нетренируемый орган атрофируется, подчеркнул доктор.

Переболевшие тяжелой формой энцефалита могут пройти реабилитацию, но человек должен упорно заниматься по собственному желанию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прививаться от клещевого энцефалита нужно уже сейчас

«Если ребенок переболел ветрянкой, он гарантированно на всю жизнь инфицирован опоясывающим лишаем, одним из видов герпеса. Вирус остается в нервных тканях. Когда иммунитет ослабевает при простуде или стрессе, он начинает проявляться, к примеру, пузырями на губах. Мозг совсем рядом, и если герпес дойдет до него, то человек может столкнуться с опасным энцефалитом», – отметил инфекционист.

Выходит, что обычный, казалось бы, герпес может привести к потере функций мозга. Именно поэтому нужно своевременно обращаться к врачу и принимать противовирусные препараты.

«Если говорить о профилактике, то здесь будут стандартные рекомендации: ежедневно занимайтесь спортом, принимайте согласованные с врачом витамины и не заводите вредных привычек. Есть и специфическая профилактика. Прививайтесь от энцефалита, если вы едете в эндемичный район. В нашей стране это Сибирь и Южный Урал – там клещи особенно агрессивны. К сожалению, прививка от клещевого энцефалита не имеет пожизненного действия, придется ревакцинироваться», – отметил медик.

«Вакцинация состоит из нескольких прививок, и чтобы быть защищенным к концу марта – началу апреля, надо позаботиться об этом сегодня» Фото: © «Татар-информ»

К слову, 30 районов Татарстана тоже эндемичны по вирусу клещевого энцефалита. Роспотребнадзор республики призвал прививаться уже сейчас.

«Сезон клещевых инфекций уже не за горами. Вакцинация состоит из нескольких прививок, и чтобы быть защищенным к концу марта – началу апреля, надо позаботиться об этом сегодня», – говорила ранее на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.